Estádio do Cordeirinho - Foto: João Henrique

Publicado 02/09/2023 23:06 | Atualizado 03/09/2023 03:50

Maricá - Na última sexta-feira (01), o Maricá F.C esteve no Estádio Municipal João Saldanha Localizado em Cordeirinho, na região litorânea de Maricá, para enfrentar o Vasco da Gama pelas Oitavas de Final da Copa Rio Sub 20.

Foi uma partida desafiadora para o Maricá FC, jogando em casa diante da torcida, mas acabaram perdendo para o Vasco da Gama por 2 a 0 nas Oitavas de Final da Copa Rio Sub 20. O gol de Paixão no primeiro tempo deu a vantagem inicial para o Vasco da Gama, e na segunda etapa, Lucas Eduardo ampliou a liderança do time visitante. Parece que o Maricá FC teve dificuldades em criar oportunidades de gol na segunda metade do jogo.



O Estádio Municipal João Saldanha, localizado em Cordeirinho, na região litorânea de Maricá, serviu como palco para a partida. Este estádio, que tem capacidade para 1.700 torcedores em arquibancadas modulares, parece ser o lar do Maricá FC na cidade, sendo utilizado para partidas oficiais. Mesmo com a derrota, a equipe local ainda tem a oportunidade de buscar uma reviravolta na competição.