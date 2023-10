Experiência em realidade virtual da Petrobrás - Foto: Fabiano Medina

Experiência em realidade virtual da PetrobrásFoto: Fabiano Medina

Publicado 11/10/2023 12:23 | Atualizado 11/10/2023 12:23

Maricá - Para celebrar o aniversário de 70 anos, comemorado nessa terça-feira (03/10), a Petrobras escolheu o Aeroporto de Maricá, administrado pela Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), para fazer parte da ação “Embarque nos 70”. O estande é aberto ao público e funciona no Terminal de Passageiros do Aeroporto de Maricá todas as terças, quartas e quintas, das 8h às 14h, até o dia 31/10.

“A comemoração dos 70 anos da Petrobras no aeroporto de Maricá não é só uma celebração, também é a valorização e a consolidação do nosso aeroporto como uma base offshore por uma das maiores empresas petrolíferas do mundo. É motivo de orgulho fazermos parte do aniversário de sete décadas da Petrobras”, disse o superintendente de Operações da Codemar, Isaac Nascimento.

A ação, realizada por meio da Diretoria de LOEP – Logística Operacional, tem o objetivo de mostrar, por meio de experiências imersivas, a linha do tempo com a trajetória da empresa, desde a sua criação, em 1953, até a Petrobras do futuro.

Realidade virtual

O público que visita o estande pode participar de três ações: a primeira por meio dos óculos de realidade virtual que contam a história da empresa; a segunda por um painel de realidade aumentada, com um tablet que mostra o trabalho da Petrobras para ser líder na transição energética; já a terceira é o mosaico virtual, no qual o público pode escolher o cenário da sua preferência e registrar a presença na celebração de 70 anos da companhia.

A assistente técnica da Codemar, Fabiana Toselli, adorou participar da experiência e conhecer mais sobre a Petrobras. “Foi incrível, quando eu coloquei os óculos e vi a trajetória, fiquei impactada. É muito interessante, não é à toa que são 70 anos de trabalho. Sensacional ter essa oportunidade aqui no Aeroporto de Maricá, assim podemos comemorar junto com eles!

Ação em aeroportos com operações offshore

Além de Maricá, a ação está em outros aeroportos: Cabo Frio, Jacarepaguá, Macaé, São Tomé e Vitória.

“Estamos felizes em celebrar os 70 anos da Petrobras neste momento em que revisitamos a história da empresa, reconhecendo sua grandeza, o valor de seus trabalhadores e sua importância para o país. E, ao mesmo tempo, a preparamos para o futuro. Agora estamos abrindo novos horizontes para que as próximas gerações também contem com a empresa e tudo que ela representa e contribui para o Brasil”, declarou o presidente da companhia, Jean Paul Prates.