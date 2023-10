Andrea Cunha é a Secretaria responsável pelo RBC - Foto: Jornal O DIA

Publicado 26/10/2023 10:08 | Atualizado 26/10/2023 10:21

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Economia Solidária, vai incluir mais de 50 mil pessoas no programa Renda Básica de Cidadania (RBC) e os novos beneficiários poderão retirar seu cartão mumbuca nos próximos dias 2, 3 e 4 de novembro, em um espaço montado em Araçatiba, ao lado do fórum.



O benefício, com valor de 200 mumbucas, será concedido a cerca de 26 mil chefes de família, moradores da cidade, que tenham atualizado o cadastro no CadÚnico até o mês de junho de 2023.

A Secretária Andrea Cunha, responsável pela pasta, falou com nossa redação: "Maricá sofre uma revolução desde o ano de 2009, e o aumento do.RBC não só vai significar menos desigualdade, mas dara mais dignidade para as pessoas, mas do que auxilio, o RBC representa oportunidade e o RBC é cidadania, por isso já é um programa de referência no combate da desigualdade ", completou Andrea Cunha.

O mês de atualização no cadastro passará de maio para junho após alteração na lei que será feita em votação na Câmara Municipal de Maricá. Quem já estava inscrito no RBC, segue recebendo mensalmente, não havendo necessidade de buscar novo cartão. O beneficiário poderá confirmar sua inclusão consultando pelo número do seu CPF no Portal: www.marica.rj.gov.br ou pelo WhatsApp 21 96775-6868.

A previsão é que o número de beneficiários aumente dos atuais 42,5 mil para mais 93 mil moradores, de acordo com dados atualizados no Cadastro Único federal (CadÚnico), o que representa uma ampliação de 119% no número de pessoas atendidas pelo programa do município.

As secretarias de Economia Solidária e Assistência Social lembram que será entregue apenas um cartão por família, ou seja, não há necessidade da presença de todos os beneficiários, apenas o chefe de família.

A entrega dos cartões mumbuca será feita por letras iniciais do primeiro nome em dois horários: às 9h e às 16h, em área montada na Rua Jovino Duarte de Oliveira, s/nº, no bairro Araçatiba, ao lado do fórum. A estrutura possui capacidade para receber cerca de cinco mil pessoas por período, com mais de 200 guichês de atendimento, painéis luminosos com orientação, papa-filas, orientadores, segurança e banheiros.

Dia 2 de novembro (quinta-feira)

9h - pessoas com as letras A e F.

16h - pessoas com as letras C, D, e E.

Dia 3 de novembro (sexta-feira)

9h - pessoas com as letras G, H, I, J e K.

16h – pessoas com as letras L, N, O, P, Q e T.

Dia 4 de novembro (sábado)

8h – pessoas com as letras B, M, U, W, Y e Z.

13h – pessoas com as letras R, S e V.

Ampliação do programa

Com o aumento de 119% do número de beneficiários, a Prefeitura de Maricá passará a injetar um total de R$ 242 milhões por ano de investimento no programa, que serão revertidos diretamente na economia local com o uso do cartão mumbuca. A medida depende de uma alteração na lei que rege o programa social estabelecendo novos critérios de avaliação.

Entre as mudanças propostas na legislação está a aprovação do beneficiário tendo como referência sua última atualização do CadÚnico, para quem estava inscrito até o mês de junho de 2023, e a exigência de tempo de moradia, que antes era de 3 anos, mas agora deixará de existir para a inclusão de mais moradoresnoprograma