Unidade de Saúde da Família - Foto: Divulgação

Unidade de Saúde da FamíliaFoto: Divulgação

Publicado 06/11/2023 14:27

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Fundação Estatal de Saúde de Maricá (Femar), iniciou nesta segunda-feira (06) as inscrições do concurso público para atuação na rede de saúde da cidade, que podem ser feitas no link portal.coseac.uff.br/femar-2023-inscricoes/ até às 12h do dia 28/11. A taxa de inscrição é de R$ 100,00 para os empregos de nível médio e R$ 140,00 para os de nível superior, com limite de pagamento até 28/11. O certame, organizado pela Coordenação de Seleção Acadêmica da Universidade Federal Fluminense (COSEAC-UFF), oferece 1.555 vagas, além de contar com cadastro reserva.

Os interessados na isenção da taxa devem realizar a solicitação através do portal.coseac.uff.br/project/femar2023 até às 12h desta quarta-feira (08). A isenção será concedida apenas às pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e que façam parte de famílias de baixa renda. Todos os detalhes e etapas do concurso estão disponíveis no edital, que também pode ser acessado no link acima.

O concurso tem o objetivo de selecionar profissionais para compor as equipes das Unidades de Saúde da Família (USF) presentes nos quatro distritos, dos serviços da Atenção Especializada e de Saúde Mental. A remuneração varia de R$ 1.587,93 a R$ 18 mil. É importante lembrar que as provas objetivas para os empregos de nível médio serão aplicadas no dia 10/12 e para os de nível superior serão no dia 14/01/2024.

Em caso de dúvidas, os candidatos podem enviar um e-mail para femar@id.uff.br ou entrar em contato pelos telefones (21) 2629-2805 e (21) 2629-2806.

O diretor-geral da Femar, Marcelo Rosa, convocou as pessoas a participarem do certame, que conta com vagas para diversas áreas e contribui para fortalecer a saúde do município.

“Iniciamos as inscrições do concurso público para a saúde da cidade, com mais de 1.500 vagas nesse processo de requalificação da rede. São empregos de nível médio e superior, possibilitando que mais profissionais participem e contribuam para otimizar os serviços da Atenção Primária, Especializada e de Saúde Mental. Por isso, aproveite essa oportunidade: realize o concurso e contribua para o bem-estar da população com toda valorização”, afirmou.