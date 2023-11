Boi sendo vacinado contra febre aftosa - Foto: Sidney Oliveira/Agência Pará

Boi sendo vacinado contra febre aftosaFoto: Sidney Oliveira/Agência Pará

Publicado 06/11/2023 17:33 | Atualizado 06/11/2023 17:40

Itaboraí - Itaboraí receberá o I Simpósio de Febre Aftosa AMVERJ, no próximo dia 9 de novembro, das 8h30 às 13h, no Clube Vera Gol, no Outeiro das Pedras. As inscrições gratuitas e limitadas devem ser realizadas por meio do link: ( https://surveyheart.com/form/652d5e034edf5010db39eaac?fbclid=PAAaa6npPDB_lbEnGI374UUo8WbIyXhzGjwn-1Jca_QksXFCgG2dlvolCs5Ck_aem_AUtioDfP9x7xow7_dIFqoNIbeKeZeXSmE1dKJvy5-hPoj5DlOdZpJ4KWUtwoXzBqlUM ).

Com o tema “Um olhar sobre a Implantação do Plano Estratégico do Programa Nacional de Vigilância para a Febre Aftosa (PE-PNEFA) no Estado do Rio de Janeiro”, o evento é realizado pela Academia de Medicina Veterinária no Estado do Rio de Janeiro (AMVERJ), em parceria com o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio de Janeiro (CRMV-RJ), a Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura (SEMAGRI), e o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Leste Fluminense (Conleste).



A programação do evento conta com palestras sobre os temas: “Histórico dos Programas de Controle e Erradicação da Febre Aftosa no Brasil”, “Programa Nacional de Vigilância para a Febre Aftosa (PE-PNEFA)”, “Programa Nacional de Vigilância para a Febre Aftosa (PE-PNEFA) no Estado do Rio de Janeiro” e “Aplicação do Plano Estratégico do Programa de Vigilância para a Febre Aftosa no âmbito do CONLESTE”.



O I Simpósio de Febre Aftosa AMVERJ tem como público alvo médicos veterinários, demais profissionais do campo da agropecuária, instituições públicas e privadas, produtores rurais e comunidade acadêmica das Ciências Agrárias.



Serviço



I Simpósio de Febre Aftosa AMVERJ Dia: 9 de novembro de 2023 Horário: 8h30 às 13h Local: Clube Vera Gol Endereço: Avenida 22 de Maio, nº 3428, Outeiro das Pedras

Inscrições: https://surveyheart.com/form/652d5e034edf5010db39eaac?fbclid=PAAaa6npPDB_lbEnGI374UUo8WbIyXhzGjwn-1Jca_QksXFCgG2dlvolCs5Ck_aem_AUtioDfP9x7xow7_dIFqoNIbeKeZeXSmE1dKJvy5-hPoj5DlOdZpJ4KWUtwoXzBqlUM