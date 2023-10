Defesa Civil de Itaboraí em treinamento - Foto: Divulgação

Publicado 26/10/2023 12:01 | Atualizado 26/10/2023 12:01

Itaboraí - Guardas municipais da Secretaria Municipal de Segurança (SEMSEG), receberam treinamento de prevenção e combate a incêndio, na Escola Municipal Professora Marly Cid Almeida de Abreu, em Nancilândia, nesta quarta-feira (25). A ação, ministrada pelo coordenador da Defesa Civil do município, o bombeiro militar Rogério José da Silva, contou com parte teórica e prática, com intuito de capacitar os servidores.

"O objetivo do treinamento é fazer com que os guardas municipais estejam melhores preparados para atuar em casos de possíveis incidentes com fogo. Eles atuam em diversas instalações, como escolas, hospital, patrimônios públicos, por isso, a capacitação é de suma importância. Vale ressaltar que para cada tipo de incêndio devemos usar um extintor diferente. Como por exemplo, incêndio por eletricidade, que temos que utilizar o extintor de CO2, de dióxido de carbono", comentou Rogério.

A parte teórica foi realizada no auditório da unidade escolar, inclusive com identificação de aparelhos extintores. Já a parte prática, no pátio da escola. Os participantes do treinamento colocaram a 'mão na massa' e realizaram o combate a incêndio em gás de cozinha e outros.

Presente na capacitação, o comandante da Guarda Municipal, Alexandre Barbosa, elogiou o treinamento e destacou que os participantes serão agentes multiplicadores para outros guardas municipais.

"É um treinamento de suma importância, ainda mais por conta da parte prática. Temos aqui servidores de liderança, como chefes de equipe, inspetores, coordenadores e outros, que irão repassar para os demais membros da corporação", disse Alexandre.