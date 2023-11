Obra de esgotamento - Foto: Clarildo Menezes

Publicado 27/11/2023 09:21 | Atualizado 27/11/2023 09:21

Maricá - A Prefeitura de Maricá lançou no último sábado (25) a maior obra de esgotamento sanitário da cidade, que vai contemplar 130 km de extensão do bairro de São José do Imbassaí, beneficiando 32 mil moradores. Com um investimento de R$ 200 milhões, o sistema será interligado à Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) que será construída em Itaipuaçu. O prazo de entrega da obra de São José do Imbassaí é de 22 meses.

O projeto está sendo executado pela Companhia de Saneamento de Maricá (Sanemar), que foi criada em 2019 após a gestão municipal decidir assumir o serviço de saneamento com a venda da Cedae. Ao todo, são R$ 525 milhões em investimentos com recursos próprios do município na construção de 300 km de sistema de esgotamento sanitário, que irá proporcionar mais qualidade de vida à população e preservar o meio ambiente. Todas as obras desta primeira fase de investimentos já estão em andamento e acontecem, simultaneamente, em Ponta Negra, Inoã, Jardim Atlântico Leste e no Recanto.



“É fundamental o esgoto sanitário, uma obra de infraestrutura que tem a ver com o crescimento da cidade, a vida das pessoas, a saúde e sobretudo com a proteção do nosso sistema lagunar. Estamos fazendo um investimento pesado, de mais de 500 milhões de reais em obras de saneamento básico e trouxemos para o município essa responsabilidade, conseguindo furar os bloqueios burocráticos e agora em 2023 colocamos todos os projetos na rua para dar mais dignidade para a população maricaense”, disse o prefeito Fabiano Horta.



De acordo com a presidente da Sanemar, Rita Rocha, o município assumiu a desafiadora missão de implantar a infraestrutura de saneamento básico em Maricá. “Hoje estamos lançando oficialmente a obra aqui de São José do Imbassaí. Uma obra que teve início há dois meses. A complexidade dessa obra e a geografia de São José é um pouco mais complexa do que a de Itaipuaçu, por exemplo. Fizemos um planejamento muito eficiente para que essa obra começasse e terminasse no tempo previsto de 22 meses. Então, temos corrido atrás desse passivo no saneamento de nossa cidade para que a gente possa recuperar esse tempo e conseguir trazer avanços e a preservação ambiental, principalmente para nossas lagoas”, destacou.



Ação em templos religiosos



Durante o evento, a Sanemar e a Secretaria de Assuntos Religiosos celebraram a assinatura de um termo de cooperação técnica que terá como metas a troca de informações para orientar os frequentadores de templos religiosos sobre o funcionamento dos programas Sanear + Água e Sanear + Esgoto, seus objetivos e abrangência, bem como as obras que estão sendo realizadas por toda a cidade e seus possíveis transtornos.



“O objetivo dessa parceria é disseminar informações sobre os programas sociais e sobre boas práticas que visam preservar a saúde das famílias e o meio ambiente. Até o momento, mais de 70 casas de axé, igrejas evangélicas e templos católicos já foram visitados pela equipe de educadores sanitários, e cerca de mil frequentadores já foram alcançados pela estratégia municipal”, comentou Jessé Paz, secretário de Assuntos Religiosos.

Avanço das obras por toda a cidade

O projeto mais recente foi lançado em setembro, com a obra de extensão de rede de Inoã que terá 13 km e atenderá mais de oito mil maricaenses da região norte do bairro. O prazo de entrega é de 16 meses. Até o momento, cerca de 8.326 metros de rede coletora já foram instalados, além de 236 poços de visita, 433 ramais de ligação e 433 caixas de inspeção. Em agosto deste ano, a Sanemar lançou as obras no Recanto. A infraestrutura contará com uma rede de 27km de extensão e beneficiará mais de oito mil pessoas. O prazo de entrega é de 18 meses. Até o momento, cerca de 24.773,98 metros de rede coletora já foram instalados, além de 786 poços de visita, 1.292 ramais de ligação e 825 caixas de inspeção.

Em abril de 2023, foi iniciada a obra do Jardim Atlântico Leste, que terá 103 km de extensão e beneficiará cerca de 19 mil pessoas no bairro. Até o momento, cerca de 21.175,93 metros de rede coletora já foram instalados, além de 368 poços de visita, 3.936 ramais de ligação e 6.847 caixas de inspeção. Ainda em abril, foi lançada a obra de Ponta Negra e de parte de Cordeirinho, que contará com cerca de 41km de extensão e beneficiará mais de 5 mil pessoas. O prazo para entrega da obra é de 21 meses. Até o momento, cerca de 13.253,21 metros de rede coletora já foram instalados, além de 255 poços de visita, 744 ramais de ligação e 744 caixas de inspeção.