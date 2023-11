A moto roubada, igual a da fotografia - Foto: Autocarro

Publicado 27/11/2023 10:01 | Atualizado 27/11/2023 10:02

Maricá - Um motoboy teve sua ferramenta de trabalho furtada em frente de sua casa, o crime aconteceu na madrugada deste domingo (26).

O furto aconteceu no bairro de Araçatiba, ao chegar em casa do trabalho, o rapaz deixou a moto estacionada na frente de sua residência, na rua 32, como faz todas as noites.

Quando o entregador saiu de casa novamente bem cedo, percebeu que sua motocicleta não estava mais estacionada no local que havia deixado.

O motoboy pede ajuda e qualquer informação para recuperar sua ferramenta de trabalho, pois sem ela, não conseguirá mais trabalhar.

A motocicleta é uma Titan de cor vermelha placa RJE9J34 e qualquer informação pode ser enviada para o número de telefone 82ª DP (Centro de Maricá ) onde o caso foi registrado: (21) 3731-9965.