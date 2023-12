Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara - Foto:Cremerj

Publicado 05/12/2023 05:30

Maricá - Um acidente de trânsito deixou um motoboy extremamente ferido nesta segunda-feira (04), o caso aconteceu no bairro de Cordeirinho, na região oceânica da cidade.

A colisão aconteceu na Rua 147, e segundo populares, o motoboy seguia pela rua quando uma van veio no sentido contrário e colidiu violentamente com a motocicleta que foi jogada longe, juntamente com o piloto que se arrastou pelo asfalto.

A vítima estava fazendo entregas para um restaurante no momento da batida. Rápidamente, socorristas do SAMU chegaram até o local para realizar os primeiros socorros.

A Polícia Militar também foi acionada para registrar a ocorrência, a vítima foi encaminhada para o Hospital Municipal Dr Ernesto Che Guevara em São José do Imbassaí e seu estado de saúde é instável.