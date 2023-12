UERJ - Foto: Arquivo

UERJFoto: Arquivo

Publicado 02/12/2023 13:00 | Atualizado 02/12/2023 13:23

Maricá - Atendendo ao pedido da Secretaria de Educação, a UERJ incluiu Maricá como local de prova, facilitando o acesso dos estudantes.

Os exames serão realizados em espaços públicos em diversas cidades do estado do Rio de Janeiro.

A prova será discursiva com redação para todos e duas matérias para cada estudante de acordo com a carreira pretendida.

O PRÉ UERJ MARICÁ estará de plantão para acolher os participantes em dois locais distintos: na UERJ Maracanã e em Maricá, no colégio estadual Elisiário Matta.

O objetivo maior é proporcional um um suporte significativo para tranquilizar os estudantes que enfrentarão o desafio deste exame final, reconhecendo o impacto que esse momento pode ter em suas vidas, promovendo uma atmosfera mais serena e concentrada.

Os portões abrirão às 8h, com início das provas às 9h.

As equipes estarão presentes nos seguintes locais: em Maricá, na escola C.E. Elisiário Matta, no Centro; e no Rio de Janeiro, na UERJ, no Campus Maracanã, a partir das 7:15 da manhã, antes da abertura dos portões.

Professores estarão lá para acolher os candidatos com mensagens positivas, conselhos e abraços, proporcionando um ambiente propício para um exame mais tranquilo.



A equipe do PRÉ-UERJ MARICÁ é toda do tradicional PRÉ-ENEM POPULAR IARA IAVELBERG.

O PRÉ-UERJ, foi fundado em 2018 pelo prefeito Fabiano Horta e executado pelo professor William Campos.

Em 2022 foi destaque o fato de ter sido o ganhador do prêmio Paulo Freire na categoria experiência pedagógica de ensino a distância.

Desde a pandemia se tornou online e passou a ter estudantes de todo Rio de Janeiro e até alguns estudantes de outros estados como SP e MG. Seu objetivo é proporcionar uma preparação de qualidade para as duas etapas da prova da UERJ, contribuindo para que jovens de Maricá e de todo o estado, com aulas online abertas e ao vivo em 2023, tenham acesso a universidade pública do Rio de Janeiro.

Na última edição, 78 estudantes foram aprovados em diversas carreiras, Incluindo MEDICINA, DIREITO, ENGENHARIA e PSICOLOGIA.

Este ano o projeto começou em 2 de maio e encerrou suas aulas na última sexta-feira, 1 de dezembro.

As notas sairão em 21 de dezembro e

A lista oficial de aprovados em 12 de janeiro.