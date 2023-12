Praça Conselheiro Macedo Soares - Foto: Evelen Gouvêa

Publicado 29/12/2023 10:10

Maricá - O prefeito de Maricá, Fabiano Horta, anunciou na quinta-feira (28) uma série de obras e alterações de sentido de ruas que vão melhorar a fluidez do trânsito no Centro da cidade. O entorno da Praça Conselheiro Macedo Soares, popularmente conhecida como Praça do Turismo, receberá as primeiras intervenções já a partir do dia 02/01/2024, para que o novo modelo de trânsito seja gradualmente implementado. A obra será realizada em fases, inclusive com ações noturnas para causar o menor impacto possível, e tem previsão de conclusão de oito meses.

Entre as mudanças, estão a retirada da rotatória de acesso ao bairro Mumbuca, alterações de sentido na Rua Athaíde Parreiras, Rua Senador Macedo Soares (conhecida como Rua do Bradesco), além dos eixos binários que serão criados nas ruas Domício da Gama, Barão de Inoã, Avenida Nossa Senhora do Amparo e Vereador Francisco Sabino da Costa.

Alterações com planejamento

Fabiano Horta explicou que o projeto foi modulado, lançado em modelos matemáticos, com um sistema de contagem e projetado em software visando a fluidez do trânsito.

“Achamos os melhores caminhos e essa rotatória [da Mumbuca] hoje, que gera uma grande zona de conflito, vai ser completamente semaforizada e com sentidos novos”, disse o prefeito, que solicitou a compreensão da população no período de intervenções.

“Queria pedir muito a compreensão de vocês. Maricá tem crescido, o trânsito é cada vez mais caótico, mas, ao longo deste ano, trabalhamos muito para que pudéssemos construir uma solução definitiva para o Centro da cidade ter fluência, ter diálogo entre bicicleta, pedestre e automóveis e vamos começar esse plano agora no dia 2 de janeiro”, pontuou.

O secretário de Trânsito e Engenharia Viária, Marcinho da Construção, destacou que foi feito um estudo de mobilidade com percentual maior de veículos que atualmente existe na cidade. “Essa contagem foi feita com uma expectativa de 20% a mais da quantidade de veículos do que existente na cidade. Então, mesmo com todo esse aumento do número de automóveis, vimos que o resultado foi positivo com o trânsito fluindo”, afirmou.

Além disso, Marcinho da Construção adiantou que os semáforos para pedestres serão temporizados. “Agora o pedestre vai ter o seu tempo de travessia no semáforo, sem haver a necessidade do orientador parar o trânsito, o que acaba atrapalhando a fluidez. O tempo de espera do pedestre é importante e todo esse faseamento da obra vai ser necessário, mas o resultado vai ser muito bom para o município”, declarou.