Natal Iluminado 2023 - Foto: Katito Carvalho

Publicado 26/12/2023 15:17

Maricá - A edição especial das águas dançantes encantou centenas de pessoas que foram à orla de Araçatiba na noite de segunda-feira (25), dia de Natal, para ver de perto o Natal Iluminado de Maricá. Com auxílio de bombas submersas, o espetáculo tem efeito tridimensional e exibe movimentos com jatos de água, criando efeitos de dança sincronizada com música, iluminação colorida, fogo, fogos de artifício, além de um filme natalino. As apresentações acontecem todas às quintas, sextas e sábados, sempre às 20h30 e 21h30, com duração de 10 minutos.

Assim como no Natal (25), a primeira segunda-feira de 2024 (01/01/2024) terá duas apresentações especiais, 20h30 e 21h30, exceto na quinta-feira 04 de Janeiro, que terá somente às 20h30. Já no domingo (07/01/2024), as duas sessões serão às 20h e 21h. O evento é promovido pela Secretaria de Turismo e a programação está prevista até o dia 7 de janeiro de 2024.

Natal mais iluminado

Moradora de São José dos Campos, em São Paulo, Catarina Sabino, de 37 anos, se surpreendeu com a decoração natalina deste ano. “O Natal está mais iluminado dos últimos seis anos. É um espetáculo maravilhoso. Já vi decorações de outros lugares, de Petrópolis (Região Serrana), por exemplo, e aqui está mais bonito”, disse a advogada, ao lado do seu marido Antônio Pereira dos Santos, de 48 anos, e seu filho Antony, de 9 anos.

Michele Seixas, de 35 anos, foi com sua família apreciar a decoração natalina composta pela tradicional árvore de Natal flutuante, com 56 metros de altura e seis milhões de lâmpadas de microled, pelo túnel de luzes e peças iluminadas na orla, ideais para selfies e fotos com a família.

“Escutar essas músicas, a história contada na apresentação e ver o jogo de luzes, como sempre, é algo que mexe com a gente e nos deixa emocionados. Cada ano que passa nos surpreende mais e está conseguindo manter a magia do Natal de sempre”, analisou a contadora que foi ver de perto o espetáculo com seus pais e sua filha Laís, de 1 ano e 9 meses.

Ao lado do marido Luís Marcos, de 55 anos, Ana Cláudia Gomes de Vasconcelos, de 51 anos, ficou admirada com toda a estrutura montada. “A cada ano fazem modificações e neste ano a árvore de Natal está maior do que a de 2022. Está tudo muito lindo”, afirmou a farmacêutica.

Observando de perto o show de luzes e das águas dançantes no deck de acessibilidade para pessoas com deficiência, a aposentada Nilce Amorim, de 76 anos, aprovou o espaço. “Eu jamais imaginei que teria este ambiente. Eu estava na parte de cima e minha sobrinha avistou esse local aqui para eu ver de perto a apresentação. Nunca imaginei que eu ficaria tão próxima e tão confortável”, analisou.