Polícia Militar presenteando crianças carentes no NatalFoto: Jornal O DIA

Publicado 26/12/2023 09:33 | Atualizado 26/12/2023 09:36

Maricá - Policiais Militares do Patrulhamento Tático Móvel da 6ª Cia do 12º realizaram no último domingo (24), véspera de Natal, a entrega de centenas de presentes às crianças de comunidades da cidade.

O efetivo do Capitão Yeddo, Comandante da 6ª Cia, levaram alegria para centenas de crianças do MCMV de Itaipuaçu, Inoã, Risca Faca, Beira Rio e Pedreiras, no centro.

Segundo o Capitão, a interação entre a comunidade e a PM é uma das diretrizes do Comandante Aristeu, do 12º BPM, que visa trazer conexão entre a população e a Polícia Militar.

Ainda segundo o Capitão Yeddo a entrega de presentes vai além de brinquedos e é uma demonstração de afeto e carinho para com as crianças mais carentes.