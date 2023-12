Maricá

Maricá celebra lançamento do Auxílio Cuidar com Seminário "A Magia do Cuidar" nesta quarta-feira

Primeiro seminário 100% inclusivo na cidade discute políticas para PcD e seus cuidadores. Haverá debates, tendas temáticas, pórticos e tótens com leitores de QR Code com audiodescrição