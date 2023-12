Papai Noel no Aeroporto de Maricá - Foto: Leonardo Fonseca

Publicado 18/12/2023 09:14

Maricá - Com a proximidade do Natal, Papai Noel já começou a distribuir os presentes. O Bom Velhinho embarcou no Aeroporto de Maricá, administrado pela Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), com destino a Pindobas, neste domingo (17).

Antes de entrar na aeronave, ele realizou todos os processos de segurança necessários: fez o credenciamento, aguardou o desembarque de outros passageiros no saguão e passou pelo detector de metais antes de entrar na área de embarque.

Ação

Esse é o quinto ano que o Pastor Francisco Xavier, conhecido como Pastor Xavier, embarca no Aeroporto de Maricá rumo a Pindobas. O objetivo é presentear as crianças do seu ministério, que ficam encantadas ao vê-lo chegando de helicóptero. Em 2023, a expectativa é que mais de 400 crianças ganhem presentes.

“Mais uma vez Papai Noel está no Aeroporto de Maricá, no qual nós somos tão bem recebidos. Estamos indo pousar em Pindobas para levar o amor. Convido todos a estarem conosco, nesse mesmo espírito", diz Pastor Xavier.