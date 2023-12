Fiscalização - Foto: Clarildo Menezes

FiscalizaçãoFoto: Clarildo Menezes

Publicado 15/12/2023 17:54 | Atualizado 15/12/2023 17:55

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Trânsito e Engenharia Viária (Sectran), preparou um esquema especial de trânsito e transporte no Centro, em Araçatiba e Itaipuaçu, para garantir a fluidez no trânsito e a segurança de todos no Natal Iluminado 2023.

Para contemplar a inauguração do espetáculo de águas dançantes na Lagoa de Araçatiba, os motoristas deverão estar atentos às sinalizações horizontais e verticais. O espeço reservado para estacionamento fica na Rua Jovino Duarte de Oliveira, ao lado do Fórum.

Devido à apresentação teatral que acontece na Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro, a Sectran está reforçando o efetivo em todo o seu entorno, visando garantir a segurança a todos os usuários da via.

Em Itaipuaçu, está interditado totalmente o trecho que compreende a Praça dos Gaviões na Av. Zumbi dos Palmares (antiga Av.1). Por isso, os condutores que estiverem na Rua Van Lerbergue (antiga Rua 34) e quiserem acessar a Av. Benvindo Taques Horta (Orla), deverão utilizar a Rua 21 e a Rua Antônio Marques Mathias até a Av. Zumbi dos Palmares.

Já os condutores que quiserem seguir para o Barroco e estiverem vindo da Av. Benvindo Taques Horta (Orla) devem seguir pela Av. Zumbi dos Palmares (antiga Av. 1) e dobrar à direita, na Rua Antônio Marques Mathias. O acesso à Rua Paraíso é uma das opções.

Áreas de estacionamento estarão distribuídas no entorno do evento. Orientadores e agentes de trânsito estarão no local, para auxiliar condutores e pedestres.

EPT disponibiliza ônibus extras

Durante toda a programação do Natal Iluminado de Maricá, a Empresa Pública de Transportes (EPT) disponibilizará ônibus extras para Araçatiba e Itaipuaçu. A medida visa facilitar o acesso de moradores e visitantes aos locais de festa e acontece sempre de quinta a domingo, a partir das 18h.

As linhas E11 (Centro X Araçatiba), E32 (Recanto x R128 via Estrada) e E32A (Recanto x R128 via Rua 34) vão operar com intervalos de 15 minutos. Além disso, das 18h às 22h30, a EPT disponibilizará dois vermelhinhos extras, com a vista eletrônica "Natal Iluminado" fazendo o percurso Recanto x Terminal de Itaipuaçu, com saídas a cada 30 minutos, em ambos os sentidos.