Km 22, São José do ImbassaíFoto: Arquivo

Publicado 14/12/2023 12:39 | Atualizado 14/12/2023 13:38

Maricá - Um acidente de trânsito deixou um motociclista ferido na manhã desta quinta-feira (14) no bairro de São José do imbassaí na altura do Km 22 da Rodovia Amaral Peixoto.

Segundo populares um automóvel em alta velocidade colidiu com a uma motocicleta que estava sendo pilotada por um homem identificado como Francisco Cesar martins, de 60 anos.

Populares chamaram o SAMU que chegaram ao local rapidamente, lá a vítima recebeu os primeiros socorros e em seguida foi encaminhado para o Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, também no bairro de São José, seu estado de saúde e instável.

O acidante atrapalhou ainda mais o trânsito que já vem sofrendo com congestionamentos por conta das obras na rodovia.