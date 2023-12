Aluna recebendo seu certificado - Foto: Gabriel Ferreira

Aluna recebendo seu certificadoFoto: Gabriel Ferreira

Publicado 13/12/2023 12:11 | Atualizado 13/12/2023 12:12

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Educação, entregou nesta terça-feira (12) 650 certificados de guardiões mirins do meio ambiente aos alunos do 6⁰ ano do ensino fundamental das escolas municipais João Monteiro, em Itaipuaçu; Amanda Peña, em Ponta Negra; Clério Boechat, no Flamengo e Osdevaldo Marins da Matta, em Santa Paula. A formatura do Programa de Educação Ambiental (Pream), realizado pela Prefeitura em parceria com o Comando de Polícia Ambiental (CPAm) da Polícia Militar, aconteceu no ginásio do Instituto Federal Fluminense (IFF), em Ubatiba.

O projeto tem o objetivo de conscientizar alunos, a partir do 6º ano do ensino fundamental, sobre a importância da preservação ambiental, sustentabilidade e melhor qualidade de vida. Para isso, foram ministradas aulas com conteúdo ecológico programado especificamente para o público infantil.

Durante a cerimônia, o prefeito Fabiano Horta lembrou o papel fundamental da preservação do ambiente. "Ao longo das últimas semanas, vocês viveram uma experiência única porque mergulharam no universo de conhecimento do meio ambiente. Aprenderam como se deve lidar com a floresta, o uso da água, sobre como devem se relacionar com aquele mar que vocês adoram se banhar. Vocês vão levar daqui um certificado que diz que cumpriram uma etapa importante de formação, que entenderam, que estudaram e que ficarão atentos a sua relação com o meio ambiente", afirmou.

Interesses em ações ambientais

Ao lado do prefeito, a tenente coronel Amanda Neves Ferreira destacou o interesse da turma em conhecer as ações de preservação ambiental. “Durante o programa vocês demonstraram interesse, curiosidade, criatividade e comprometimento com as propostas pedagógicas e com as ações de preservação e conservação ambiental. Hoje vocês recebem um certificado de conclusão do Programa de Educação Ambiental, que representa o reconhecimento do seu esforço e dedicação, bem como incentivo para que continuem a se informar e a se envolver em causas ambientais”, disse.

O secretário de Educação, Márcio Jardim, lembrou que o projeto tem a finalidade de despertar a consciência ambiental nas crianças. “Estamos tratando o futuro da humanidade, é isso que está em jogo. Estamos tentando despertar a consciência dessas crianças para que elas sejam agentes de transformação, agentes de um novo padrão de relacionamento do homem com a natureza”, pontuou.

Fernanda Nogueira, de 35 anos, falou sobre a participação de seu filho no projeto. “Isso aqui é o futuro deles. Achei muito interessante eles terem essa oportunidade. Sem falar que ele chegava em casa me ensinando. Então, eu acho importante sim”, contou.

O filho, Luiz Otávio, de 11 anos, falou sobre seu aprendizado: “Foi muito legal aprender a cuidar do meio ambiente, passar uma lição para quem não entendia sobre isso. Muitos alunos saíram de lá sabendo como cuidar e proteger a natureza”, declarou.

Pream

No Pream, os policiais ambientais especializados abordaram com os alunos, durante seis encontros teóricos, temas como: meio ambiente, uso inteligente da água, reciclagem, desmatamento, perigo dos balões de ar quente e fauna silvestre. Os oficiais também vão discorreram sobre o Pream e o papel da Polícia Militar através do Comando de Polícia Ambiental (CPAm) como ferramenta educacional de prevenção aos crimes ambientais.

Ao final dos encontros teóricos, os alunos realizaram uma caminhada ecológica, plantando mudas de espécies nativas da flora, observando abelhas nativas e joaninhas, dentre outras atividades ecológicas.