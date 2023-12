Evento Celebrar Maricá 2023 - Foto: Paulo Ávila

Evento Celebrar Maricá 2023Foto: Paulo Ávila

Publicado 13/12/2023 08:21 | Atualizado 13/12/2023 09:59

Maricá - A 5ª edição do projeto Celebrar Maricá foi lançada na noite desta segunda-feira (11) na sede do Rotary Club, no Caxito. O projeto tem a finalidade de envolver e promover a cidade durante a época de natal entre os setores de comércio, turismo e gastronomia.

O evento é uma iniciativa da Câmara de Dirigentes Lojistas de Maricá (CDL), com apoio da Prefeitura por meio da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar).

Não existe uma data específica para todas as ações. Elas vão acontecendo ao longo das semanas, envolvendo estabelecimentos comerciais. Parte das ações, porém, tem data e hora. É o caso do Natal nas Ruas, cuja programação vai até o dia 24 de dezembro.

As ações são: Natal nas Ruas, Desafio do Bem, Almoço Solidário, Natal Premiado, Vem pra Maricá, Celebrar Fest Gourmet, Concursos Culturais em casas, condomínios e vitrines de lojas e Segurança 4.0.

Para ver como aproveitar todas as ações, acesse o site celebrarmarica.com.br

Emprego e renda

Segundo o presidente da CDL, Paulo Santos, as iniciativas propostas vão gerar emprego e renda, valorizar as empresas locais, artistas da região e instituições filantrópicas.

“É um projeto que foi pensado pra desenvolver a cidade e o comércio, envolvendo à população e os turistas, e se conectando com outro projeto da cidade que é o Natal Iluminado”, disse.

Para o secretário de Promoção e Projetos Especiais da Maricá, José Alexandre Almeida, o grande fluxo de turistas que chegam nesta época do ano encontra uma cidade preparada.

“O que esse projeto reverbera em ações deve ser sete vezes o valor do aporte que a prefeitura faz para fomentar atividades turísticas na cidade. Não tem como ver o natal chegando em Maricá e não ver o Celebrar nas ruas”, afirmou.

Conheça as ações:

Almoço Solidário- Evento realizado por chefes de cozinha de Maricá e outras instituições para que o valor arrecadado seja destinado às instituições filantrópicas, O evento será realizado em 28 de janeiro.

Natal Premiado- A cada R$ 70 em compras nas lojas participantes do Natal Premiado, o consumidor ganha um cupom para concorrer a diversos prêmios. Caso o consumidor compre com o Cartão Mumbuca, ganha dois cupons. Acontece até 7 de janeiro.

Vem para Maricá- Entre dezembro e fevereiro, serão disponibilizados roteiros guiados gratuitos conduzidos por guias de turismos profissionais da cidade. Para participar, basta você se hospedar na cidade em hotéis e pousadas parceiros do projeto. Será realizado até 28 de fevereiro.

Concursos Culturais- Três ações de concursos culturais com premiação para decoração natalina de vitrine de lojas, fachadas de casas e fachada de condomínios e acontecem até 27 de dezembro.

Celebrar Fest Gourmet- É um festival gastronômico que acontece nos estabelecimentos participantes. Cada estabelecimento cria um prato especialmente para o festival que termina dia 7 de janeiro.

Natal nas Ruas- É uma ação que resgata a magia do Natal promovendo apresentações em espaço público, com artistas locais. As apresentações duram de 15 a 30 minutos até o dia 24 de dezembro.

Desafio do bem- É uma ação de cunho social que visa ajudar instituições filantrópicas de Maricá através da arrecadação de doações até o dia 28 de fevereiro.

Segurança 4.0- A ação tem por objetivo central preparar nossos empresários para o crescimento econômico e social da cidade, com cursos, treinamentos e workshops até 28 de fevereiro.