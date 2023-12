Copa Brasil de Handebol de Praia - Foto: Paulo Ávila

Copa Brasil de Handebol de PraiaFoto: Paulo Ávila

Publicado 11/12/2023 13:45 | Atualizado 11/12/2023 13:46

Maricá - A Copa Brasil de Handebol de Praia chegou ao fim neste domingo nas areias de Maricá, no litoral do Rio de Janeiro, para a categoria adulto. Os cariocas do NR Beach levaram o título no masculino, enquanto o Campinas 360º, de São Paulo, venceu no feminino. A competição reuniu 32 equipes, somando com a categoria juvenil, e contou com o apoio da Prefeitura de Maricá, através da Companhia de Desenvolvimento (Codemar) e da Secretaria de Esporte e Lazer do município.

Na decisão, o NR Beach superou o Português/FMO-PE de virada. Após perder o primeiro set por 20 a 14, a equipe de Niterói venceu o segundo set por 24 a 22 e em seguida no shoot out (uma espécie de disputa de pênaltis) ganhou de 7 a 6. Já o Campinas 360º soltou o grito de campeão após o triunfo diante do Idec, do Rio de Janeiro: 12 a 10 e 17 a 13.



"A Copa Brasil vem validar, mais uma vez, que é uma grande idealização da Confederação Brasileira de Handebol (CBHb). A entidade está fazendo uma Copa Brasil por ano na praia”, comentou Gulliver Esteves, diretor de handebol de praia da CBHb.

Segundo ele, a comunidade gostou muito desse modelo da competição e tem participado todos os anos. “A cada ano a participação aumenta. O nível das equipes também e a disputa do título fica mais forte. Ficamos felizes. Quem sabe na próxima iremos colocar também as categorias infanto e cadete. Quem ganha é o handebol de praia do Brasil", acrescentou.

Além do adulto, a categoria juvenil também entrou em ação na Copa Brasil. Na última sexta-feira, os cariocas do Niterói Rugby (masculino) e Idec (feminino) ficaram com o título da competição. Esta foi a última competição do ano e serviu para somar pontos de olho na etapa final do Circuito Brasileiro, que será em Matinhos, no interior do Paraná, de 24 a 28 de janeiro do próximo ano