Escola Marisa Letícia Lula da SilvaFoto: Katito Carvalho

Publicado 11/12/2023 10:19

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Companhia de Saneamento de Maricá (Sanemar), promoveu neste sábado (09), na Escola Municipal Marisa Letícia, em Inoã, e na Escola Municipal Amanda Peña, no Bananal, a formatura de 397 alunos do 3° e 4° ano que participaram do curso de formação socioambiental “Amigo da Sanemar”. A formatura também contou, em Inoã, com da Corporação Musical Maestro Macuco (Commac) - banda da Escola Municipal Maurício Antunes.

"É fundamental termos esse projeto nas escolas do nosso município. Fizemos programação dentro e fora das salas de aula, pois com isso conseguimos formar cidadãos conscientes da importância do nosso trabalho e do cuidado com o meio ambiente", disse a diretora presidente da Sanemar, Rita Rocha.

O aluno Rian Miguel, de 9 anos, destacou a felicidade em receber o diploma.

"Eu gostei de participar, aprendemos bastante sobre a água e o meio ambiente. Estou feliz em ganhar o diploma de Amigo da Sanemar", falou.

O projeto é realizado em quatro encontros, sendo três em sala de aula e uma visita à Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) em Araçatiba. Ao fim da formação, todos se reúnem para a entrega de certificados.

"Agradeço a presença de todos e hoje chegou o grande dia da formatura. É um prazer trabalhar com as crianças sobre algo muito importante para o nosso meio ambiente", comentou Alexander de Carvalho, coordenador do projeto Sanear Educação.