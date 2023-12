Sanemar - Foto: Elsson Campos

SanemarFoto: Elsson Campos

Publicado 08/12/2023 09:09

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Companhia de Saneamento de Maricá (Sanemar), realizou nesta quinta-feira, (07) a inauguração simbólica das bases operacionais do Flamengo e de Itaipuaçu que serão utilizadas de maneira provisória para as execuções atuais do órgão.

Durante a solenidade, realizada na Rua 58, em Itaipuaçu, o secretário de Governo, João Maurício de Freitas, falou sobre a concretização da política de esgotamento sanitário que tem avançado muito.

“Nesse curto período, já realizamos muito mais do que a Cedae em todo o seu tempo de atuação. Estruturamos uma companhia onde todo mundo tem boas condições de trabalho e, com isso, garantimos o melhor para a população de Maricá. Temos acelerado muito o esgotamento sanitário. Então, a gente quer também aqui, nesse final de ciclo, agradecer o empenho de cada um de vocês que dão duro, que trabalham na rua debaixo desse sol, porque sabemos que não fácil”, disse Joãzinho.

Presidente da Sanemar, Rita Rocha, destacou que, com planejamento e comprometimento é possível avançar rapidamente para alcançar o objetivo de sanear todo o município.

“É um momento de alegria porque a gente vai vencendo etapas. Essa base também vai funcionar para atender a população. Vai ter uma equipe do social aqui, disponibilizando informações, mas ela também vai funcionar como base para os nossos novos projetos, como a coleta seletiva de óleo de cozinha utilizada”, anunciou.

Futuramente, o terreno do Flamengo (com 14 containers) se tornará a sede principal da companhia, com capacidade para 300 funcionários. Já a base de Itaipuaçu (com 17 containers) dará lugar à ETE primária, que será ligada ao emissário submarino. Juntos, os equipamentos serão responsáveis pelo tratamento de todas as redes de esgotamento sanitário de 3º e 4º distritos, além do bairro de São José do Imbassaí.

Após a conclusão das ações, a cidade saltará de apenas 3,2% de cobertura de rede para mais de 30%. Além disso, até o ano que vem, serão mais de 300 km de rede entregues à população, ou seja, mais de 62 mil maricaenses beneficiados.