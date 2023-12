Moto flagrada transitando na passarela de Inoã - Foto: LSM

Moto flagrada transitando na passarela de InoãFoto: LSM

Publicado 06/12/2023 10:01 | Atualizado 06/12/2023 10:02

Maricá - Motos sendo conduzidas nas passarelas de pedestres na RJ 106, o delito que fere o CTB (Código de Trânsito Brasileiro), infelizmente, acontece todos os dias varias vezes, em diversos pontos da Rodovia que corta o município.

Desta vez, populares registraram o delito que aconteceu no início da noite desta terça-feira (05) na altura do KM 15 no bairro de Inoã.

A fotografia mostra que o homem na moto ainda carregava um garupa com ele no momento em que atravessava a passarela.

A ação irregular pode causar acidentes e coloca a vida dos pedestres e dos motoqueiros em risco.

Segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) quem cometer esse delito pode perder pontos na CNH e ainda pagar uma multa de R$ 574,00.