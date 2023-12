Copa do Brasil de Handebol de Praia - Foto: Elsson Campos

Copa do Brasil de Handebol de PraiaFoto: Elsson Campos

Publicado 05/12/2023 15:28 | Atualizado 05/12/2023 15:29

Maricá - Com apoio da Prefeitura de Maricá, a cidade vai sediar a Copa Brasil de Handebol de Praia entre os dias 7 e 10 de dezembro. Considerada a capital internacional da modalidade, o município irá receber cerca de 30 times nas categorias juvenil e adulto, masculino e feminino. A competição vale também para a soma de pontos para a etapa final do Circuito Brasileiro, que será em Matinhos, no interior do Paraná, entre os dias 24 e 28 de janeiro do próximo ano.

A Copa Brasil começa no dia 7 de dezembro com a categoria juvenil. Já entre 8 e 10 do mesmo mês será a vez dos atletas do adulto também entrarem em ação. O diretor de handebol de praia da Confederação Brasileira de Handebol (CBHb), Gulliver Esteves, destacou que o evento ganhou importância no cenário nacional.

"Esse torneio é importante para a conquista de pontos e também dá uma vaga direta para a etapa final do Circuito Brasileiro. As equipes apoiaram a competição e gostam de participar da Copa Brasil. Acreditamos que mais times irão disputar as etapas juvenil e adulto. A promessa é de um grande espetáculo. As etapas do Brasileiro têm tido um nível muito alto. Temos gostado bastante da parte técnica dos jogadores e da evolução da modalidade no país", disse Esteves.

Os jogos da Copa Brasil vão contar com transmissão ao vivo. Para acompanhar os duelos na Praia da Barra será necessário acessar o canal da CBHb no YouTube. As partidas começam no dia 7 de dezembro a partir das 9h.

"Maricá abraçou o handebol de praia. A cada dia a modalidade avança na cidade. Já foram vários eventos realizados aqui, como Circuito Brasileiro, a própria Copa Brasil, além de uma etapa do Global Tour, que é um evento da Federação Internacional de Handebol. Muito mais novidades vão acontecer fomentando ainda mais esse esporte", finalizou o dirigente da CBHb.