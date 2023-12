Campeonato Brasileiro de Salvamento Aquático - Foto: Divulgação

Publicado 05/12/2023 06:22 | Atualizado 05/12/2023 06:25

Maricá - Dois agentes da Secretaria de Proteção e Defesa Civil de Maricá, participaram de 29/11 até o dia (03), do Campeonato Brasileiro de Salvamento Aquático - ManaFest -, em Pipa, no Rio Grande do Norte. Esse torneio, muito tradicional no Nordeste, teve como integrantes diversos guarda-vidas que atuam em cidades brasileiras.

A competição possui modalidades como salvamento aquático, canoa havaiana, natação no mar, surf de canoa, entre outras.

Segundo a preparadora física e uma das campeãs, Thaís Xavier, este torneio teve a participação de atletas de estados do Sudeste, Centro-Oeste e Sul.

“O festival teve a participação de pessoas de todas as regiões, com isso, abrangência nacional. A competição já é muito tradicional no Nordeste, evento de alto nível que reúne muitos guarda-vidas que atuam nas mais variadas cidades brasileiras. A cada ano, o torneio vem tendo mais participantes”, celebrou.

Thaís Xavier foi vencedora da natação na prova de 1.000m, 2.500m, além de triunfar o Resgate com Tubo. Vitor Duarte também conquistou o campeonato com Tubo de Resgate, foi vice campeão do resgate com pranchão e da natação de 1.000m, além de ser medalha de bronze na natação de 2.500m e zona de arrebentação.

Premiação dos agentes da Defesa Civil de Maricá

Thaís Xavier - 3 medalhas

- 1x natação de 1000m

- 1x natação de 2500m

- 1x Resgate com Tubo

Vitor Duarte - 5 medalhas

- 1x Resgate com Tubo

- 1x Resgate com pranchão

- 1x natação de 1000m

- 1x natação de 2500m

- 1x Zona de arrebentação