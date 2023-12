A Pequena Maria Flor com seus pais - Foto: Reprodução

Publicado 08/12/2023 11:58

Maricá - A menina Maria Flor Dantas, de seis anos, enfrenta uma batalha pela vida contra um tipo de câncer considerado raro: glioma pontino intrínseco difuso (DIPG). De acordo com estudo do Inca (Instituto Nacional do Câncer), este tipo de tumor é raro, que costuma acometer crianças de quatro a seis anos. Os pais da criança, Stanley Silva e Juliana Dantas, moradores de Maricá, Região Metropolitana II do estado do Rio de Janeiro, contam que o diagnóstico foi feito no final do ano passado por médicos particulares e por profissionais do Instituto estadual do Cérebro Paulo Niemeyer (IECPN).

Diante do quadro assustador, amigos do casal, que tem três filhos, e comerciantes da cidade onde moram resolveram entrar em campo para colaborar na batalha com a família pelo tratamento, em Miami, onde há um estudo que tem o objetivo de controlar o crescimento do tumor. Juntos estão promovendo uma vaquinha on-line para que as passagens, os exames e outros custos da ida de Maria Flor e dos pais aos Estados Unidos. Juliana Dantas disse que a filha já passou por 30 sessões de radioterapia. “Vimos melhorias significativas, mas, infelizmente, no mês de agosto, os sintomas retornaram, e o tumor voltou a crescer. Diante dessa situação, decidimos buscar ajuda nos Estados Unidos, onde há um estudo de fase três que oferece esperança”, conta.



Todos os custos do tratamento da Maria Flor nos Estados Unidos são por conta da família, desde exames, medicação, consulta, passagem aéreas e hospedagem.“Para tornar tudo isso possível, estamos humildemente pedindo ajuda financeira. Qualquer contribuição, por menor que seja, fará uma diferença enorme para nossa família e para a Maria Flor. Pedimos encarecidamente que compartilhem esta mensagem com seus amigos, familiares e todas as pessoas que possam ajudar de alguma forma. Unidos, podemos dar à nossa Maria Flor a chance de lutar e vencer essa batalha pela vida”, solicita, emocionada, Juliana.



A família precisa arrecadar entre R$ 800 mil e R$ 1 milhão. “Conseguimos levá-la para iniciar o tratamento, em Miami. Mas precisamos voltar um agora dia 20 de dezembro para continuar o tratamento. Todo mês precisamos ir aos Estados Unidos”, explica Juliana.



Você pode fazer doação de qualquer valor para a campanha pela vida da menina Maria Flor.



Link para doação online: