Foto aérea da Orla do Boqueirão - Foto: Gabriel Reis

Publicado 13/12/2023 11:38 | Atualizado 13/12/2023 11:40

Maricá - Na manhã desta quarta-feira (13), um motorista colidiu com uma árvore ao perder controle da direção de seu veículo no bairro do Boqueirão. O acidentado foi socorrido pela equipe do Corpo de Bombeiros que esteve no local para o resgate.

O acidente ocorreu por volta de 9h, próximo a um quiosque. O motorista trafegava pela via no sentido Centro quando o acidente aconteceu.

Ninguém sabe informar até o momento porque o motorista bateu na árvore, o caso será investigado.

A vítima foi encaminhada para o Hospital Municipal Doutor Ernesto Che Guevara e sua identidade não foi divulgada.