Prisão sendo efetuadaFoto: Jornal O DIA

Publicado 13/12/2023 17:56 | Atualizado 13/12/2023 17:57

Maricá - Após denúncias de moradores do Bananal em Ponta Negra sobre um grande movimento de tráfico de drogas na região, promovidos por elementos que vieram do estado de Minas Gerais, a 6ª Cia do 12ª BPM, sob o comando do Capitão Yeddo Abreu enviou uma guarnição para averiguar a situação, o caso aconteceu na manhã já desta quarta-feira (13).

Quando a viatura policial chegou ao endereço fornecido pelos denunciantes, avistaram dois elementos que, ao perceberem os agentes, começaram a atirar nos policiais e tentarem fugir.

Houve confronto e um dos criminosos foi atingido, o meliante foi encaminhado para o Hospital Municipal Dr Ernesto Che Guevara em São José do Imbassaí, porém o criminoso não resistiu e morreu, contra ele já existia uma mandado de prisão em aberto. O outro elemento foi preso e encaminhado para a 82ª DP no Centro de Maricá.