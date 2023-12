Prefeito Eduardo Paes e Diego Zeidan - Foto: Jornal O DIA

Prefeito Eduardo Paes e Diego ZeidanFoto: Jornal O DIA

Publicado 13/12/2023 14:52 | Atualizado 13/12/2023 14:59

Maricá - Diego Zeidan, que ajudou na construção do projeto da Moeda Social Mumbuca, criada por seu pai o atual Deputado Federal Washington Siqueira, o Quaquá, que foi prefeito do município por dois mandatos, participou do processo de consolidação da moeda social de Maricá e de outros programas que vieram a partir dela, também no governo do atual prefeito Maricaense Fabiano Horta.

Foi isso que motivou o convite feito pelo Prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes para Diego Zeidan assumir na capital fluminense a Secretaria de Desenvolvimento Econômico Solidário.

Nesta terça-feira (11) Eduardo Paes (PSD) e Diego Zeidan (PT) discutiram em uma reunião a importância de se levar para a Câmara da capital carioca um projeto de Lei para criação da Moeda Social "Carioquinha" que terá se aprovada, os mesmos moldes da moeda Mumbuca, que é disponibilizar um cartão para ajudar na provisão dos recursos básicos para a sobrevivência (alimentação e remédios) dos menos favorecidos e fortalecer a economia local, visto que a moeda só pode circular dentro do município.

A intenção é que a aprovação do projeto deva acontecer no início do ano que vem por conta do fim do ano e do recesso para Natal e Ano Novo.

Em uma declaração Diego Zeidan disse:

“Após um ano de muito trabalho e articulações, nossa então sonhada moeda social do Rio está quase saindo do papel. O prefeito Eduardo Paes acaba de assinar o pedido de criação da nossa moeda Carioquinha. Estamos enviando para a Câmara dos Vereadores para votação. Esse é o governo do Eduardo Paes, buscando o melhor para o nosso querido Rio”, publicou Diego.