Natal Iluminado em ItaipuaçuFoto: Evelen Gouvêa

Publicado 15/12/2023 14:30

Maricá - A Prefeitura de Maricá inaugurou mais um espaço do Natal Iluminado 2023. Nesta quinta-feira (14), a magia chegou à Praça dos Gaviões, em Itaipuaçu, com uma vila natalina, casa do Papai Noel e o espetáculo teatral “O Acender das Luzes”. Na sexta-feira (15), às 20h, a tradicional árvore de Natal flutuante, com 56 metros de altura e seis milhões de lâmpadas de microled, e o espetáculo águas dançantes serão inauguradas na lagoa de Araçatiba. O evento é organizado pela Secretaria de Turismo e a programação segue até o dia 7 de janeiro de 2024.

A exemplo da Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro, aberta na quarta-feira (13), a praça de Itaipuaçu também ganhou uma vila natalina com painéis luminosos da fábrica de brinquedos e da casa de Mamãe Noel; uma árvore de Natal gigante; neve artificial para alegria da criançada; a Casa do Papai Noel, onde crianças e adultos tiram fotos e fazem pedidos ao Bom Velhinho; personagens, como duendes, renas, bailarinas e soldados; um túnel de arcos luminosos na rua de acesso à praça; além de bolas e caixas de presentes grandes, presépio e as árvores do local com as luzes de Natal.

O prefeito Fabiano Horta esteve na Praça dos Gaviões, conversou, tirou fotos com os moradores e destacou que o objetivo é ocupar todos os distritos com a magia do Natal Iluminado, como acontece esse ano em Itaipuaçu.

“Esse evento já é consolidado na Lagoa de Araçatiba e esse ano trouxemos esse clima natalino para Itaipuaçu. A Praça dos Gaviões está linda. Temos a casa do Papai Noel, o teatro, todo esse conjunto de enfeites que criam essa magia para as pessoas. O mundo precisa reencontrar um sentido do outro, essa é uma época importante de confraternização da cidade e o Natal aflora muito e ajuda as pessoas a refletirem sobre o seu modo de viver, sobre a sua perspectiva de olhar pro futuro, e sem dúvida nenhuma, o Natal Iluminado agora vai estar muito presente em Itaipuaçu”, declarou Fabiano.

Moradora de Itaipuaçu, Carla Leite, de 32 anos, foi com o marido e a filha Eva, de seis meses, pela primeira vez conhecer o Natal Iluminado de Maricá. Ela levou para casa a foto da família com o Bom Velhinho e ficou admirada com toda a magia que tomou conta da praça.

“Está tudo muito lindo! Não esperava pela nevezinha. A decoração e toda iluminação estão muito bonitas. Minha filha ficou muito alegre com o Papai Noel, queria tirar a barba dele (risos), mas gostou muito. Ficou encantada”, afirmou Carla, que é auxiliar administrativa.

A visitação à Casa do Papai Noel acontece às segundas, terças e quartas das 18h às 22h, e às sextas, sábados e domingos das 18h às 0h. Já o espetáculo teatral “O Acender das Luzes” será sempre às sextas, sábados e domingos às 20h. Porém, aos sábados, as apresentações acontecem em dois horários: às 20h e às 21h.

Lagoa de Araçatiba

Em Araçatiba, a tradicional árvore flutuante será inaugurada nesta sexta-feira (15/12) com um show da cantora Vivi Serrano. O espaço contará com um deck e acessibilidade para que pessoas com deficiência, maricaenses e turistas possam tirar fotos bem próximo a ela. O píer ficará aberto ao público às segundas, terças e quartas das 18h às 22h e às sextas, sábados e domingos das 18h às 0h.

Outra atração do local é o espetáculo das águas dançantes na lagoa, que terá duas apresentações por dia: às 20h30 e às 21h30 de quinta a domingo. Também serão realizadas apresentações nos dias 25/12 e 01/01. Com auxílio de bombas submersas, o espetáculo tem efeito tridimensional e exibe movimentos com jatos de água, criando efeitos de dança sincronizada com música, iluminação colorida, fogo, fogos de artifício, além de um filme natalino. Todas as apresentações têm duração de 10 minutos.

O espaço gourmet, com expositores de gastronomia e bebidas, funcionará todos os dias das 18h às 22h (segundas, terças e quartas) e das 18h às 0h (sextas, sábados e domingos). No local também serão realizados shows de cantores pratas da casa a partir das 21h30.

Programação no Centro

O espetáculo teatral “O Acender das Luzes” acontece sempre as sextas, sábados e domingos às 20h. Porém, aos sábados, as apresentações acontecem em dois horários: às 20h e às 21h. O palco foi montado atrás da Casa de Cultura, na Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro.

A Casa do Papai Noel funciona às segundas, terças e quartas das 18h às 22h, e às sextas, sábados e domingos das 18h às 0h. A Secretaria de Turismo também organizou shows gratuitos de cantores pratas da casa de sexta a domingo, a partir das 21h. Já na Praça Conselheiro Macedo Soares, também no Centro, o Coreto do Papai Noel foi inaugurado na quarta-feira (13) e funciona todos os dias das 14h às 18h.

A decoração especial também estará presente em prédios públicos, canteiros centrais da Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106) e em diversos bairros da cidade.

Natal de Dia

A novidade deste ano será o chamado ‘Natal de Dia’, que vai decorar o eixo da Rua Ribeiro de Almeida, entre as praças Orlando de Barros Pimentel e Conselheiro Macedo Soares, no Centro. Neste trecho haverá um coreto natalino e também terá início um túnel de arcos luminosos, que vai seguir até a praça agroecológica, em Araçatiba. Ao lado da árvore, um telão vai exibir filmes com histórias de famílias maricaenses mostrando como o Natal ilumina suas vidas.

O Natal quer a gente presente

Uma ampla campanha publicitária também vai estar nas ruas nos próximos dias, para mostrar o conceito temático do evento deste ano. Com o slogan “O Natal Quer a Gente Presente”, a ideia é mostrar que, apesar da conexão permanente pelas redes sociais, a era digital agravada pela pandemia da covid-19 fez muita gente se afastar. Por isso, a campanha levanta a bandeira da presença, do olho no olho, do brilho dos encontros, reforçando o duplo sentido da palavra ‘presente’ que se intensifica na época do Natal.

Ronda lagunar

A Secretaria de Proteção e Defesa Civil colocará bandeiras no entorno da árvore flutuante para impedir que embarcações se aproximem e fará rondas preventivas em toda a lagoa. Durante todo o dia haverá ainda guarda-vidas no local e um grupamento de combate a incêndio atuará no período noturno.