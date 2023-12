Segunda Edição do Passaporte Universitário - Foto: Jornal O Dia

Segunda Edição do Passaporte Universitário

Publicado 15/12/2023 10:43 | Atualizado 15/12/2023 10:44

Maricá - Com o anúncio de 2.000 vagas novas para o programa Passaporte Universitário da prefeitura de Maricá com prova de aptidão marcada para o próximo dia 7 de janeiro, está de volta também, o serviço de orientação ao Universitário conhecido como SOU+PU.

Esse preparatório tira dúvidas dos candidatos de maneira personalizada através da equipe do consagrado PRÉ ENEM Popular Iara Iavelberg

Oferece playlist com todas as aulas das matérias necessárias para a prova:

MATEMÁTICA

PORTUGUÊS INTERPRETATIVO

HISTÓRIA DE MARICÁ

GEOGRAFIA DE MARICÁ

De 18/12/2023 até 6/1/2024 acontecerão 13 noites de aulas online ao vivo para tirar dúvidas e aprofundar conteúdos.

As inscrições para o SOU+PU irão até a próxima segunda-feira, 18/12 às 14:00 pelo link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5HYYP1dwUfSSEwU1OUd6U4r8L4IgbPzx8zGNKKZymG_h69A/viewform

A coordenação deste preparatório que mexe com as famílias de Maricá é formada pela advogada Thais Maria, formada pelo PASSAPORTE UNIVERSITÁRIO e pelo professor Fundador William Campos.

Esse preparatório traz esperança de acesso ao ensino superior a pessoas de todas as idades, que por algum motivo interromperam seu sonho acadêmico, destacando aquelas que completaram o ENSINO MÉDIO a mais de 10 anos e sonham em entrar na faculdade com as 2.000 bolsas da prefeitura de Maricá.

O PASSAPORTE UNIVERSITÁRIO nasceu em 2018 pelo prefeito Fabiano Horta e já contemplou mais de 8.000 maricaenses.

O SOU+PU foi criado junto com a prova de aptidão esse ano de 2023.