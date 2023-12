Divisão de Homicídios de Niterói - Foto: Divulgação/Polícia Civil

Divisão de Homicídios de NiteróiFoto: Divulgação/Polícia Civil

Publicado 19/12/2023 15:52

Maricá - Na manhã do último domingo (17) um cadáver de um homem foi encontrado em uma região de mata em Itaipuaçu.

Segundo informações, por volta das 9h da manhã, pedestres estavam caminhando e avistaram um corpo de um homem dentro de uma área de mata.

Foi quando acionaram a 6ª Cia do 12º da Polícia Militar que ao chegar no local, próximo ao Rincão Mimoso, isolaram a área e chamaram a perícia da Delegacia de Homicídios.

O cadáver do homem estava com as mãos e pés amarrados e já em estado avançado de decomposição.

O cadáver ainda não foi identificado e o caso está sendo investigado.