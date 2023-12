Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) - Foto: Divulgação

Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) Foto: Divulgação

Publicado 19/12/2023 11:09

Primeiro seminário 100% inclusivo na cidade discute políticas para PcD e seus cuidadores. Haverá debates, tendas temáticas, pórticos e tótens com leitores de QR Code com audiodescrição

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Políticas Inclusivas, lança nesta quarta-feira (20), o primeiro evento totalmente inclusivo da cidade: “A Magia do Cuidar”, seminário que debaterá temas ligados à rotina das pessoas com deficiência (PcD) e de seus cuidadores. Estão sendo esperadas 1 mil pessoas. Haverá rampas de acesso, pórticos e tótens com leitores de QR Code com áudio descritivo, promotores PcD e guias inclusivos habilitados em libras, sanitários acessíveis, pontos de hidratação e pisos tátil. Entrada franca.

O evento ocorrerá no Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) do Mumbuca, numa área com 4,2 mil metros quadrados, que abrigará diversas tendas temáticas, e celebra as conquistas de Maricá com as recentes políticas inclusivas. Os portões serão abertos às 8h e a programação principal com mesas de debate, pocket shows e depoimentos, se inicia às 9h e está prevista para ser encerrada às 12h.

O “A Magia do Cuidar” vai na esteira do recém lançado programa “Auxílio Cuidar”, benefício destinado a ajudar pais ou responsáveis legais — com tutela ou curatela— de pessoas com deficiência e com necessidade de cuidados em tempo integral.

A Prefeitura informa que não é necessário que o PcD ou seus acompanhantes e cuidadores participem desse evento. Aqueles que não puderem participar, e já estão aptos a receber o benefício, não terão nenhum prejuízo. Também não há obrigatoriedade de procurar o Banco Mumbuca, pois todos os aprovados receberão informações e senha para acessar o benefício pelo aplicativo.

Mediação e tendas temáticas

O palco e o espaço para 1 mil pessoas no auditório, climatizado, foi montado na quadra esportiva do CEU. A programação terá a apresentação e mediação da atriz, escritora e consultora de inclusão Tabata Contri. Primeira atriz paraplégica a fazer teledramaturgia. Entre os temas propostos para discussão estão: a construção de um mundo sem barreiras para a realização dos sonhos dos PCD, sua inclusão no mercado de trabalho e a construção do diálogo com familiares e cuidadores.

Nas tendas montadas na parte externa do complexo, serão oferecidos um espaço para imersão e descompressão do público neurodivergente, uma área sensorial e outra criativa com muro tátil, tintas e aventais de proteção. Haverá ainda um Parque para PcD, com equipamentos exclusivos, com barraquinhas de algodão doce e pipoca.

Há ainda espaços para que o visitante tire suas dúvidas sobre o Auxílio Cuidar, sobre outros programas disponibilizados pela Prefeitura para PcD e uma área com atendimento jurídico.