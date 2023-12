Sanemar - Foto: Reprodução

SanemarFoto: Reprodução

Publicado 22/12/2023 09:51 | Atualizado 22/12/2023 09:51

Maricá - A Prefeitura de Maricá realiza, até o dia 15 de janeiro de 2024, as inscrições para o Prêmio Juventude Sanear, desenvolvido pela Companhia de Saneamento de Maricá e da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Formação, que conta com apoio do Governo do Estado do Rio de Janeiro. A iniciativa busca incentivar jovens talentos a desenvolverem projetos escolares com potencial de solucionar desafios relacionados à água, ao saneamento, meio ambiente e sustentabilidade, colaborando para o avanço dos serviços municipais.

Para participar é necessário desenvolver um artigo científico com título, resumo, introdução contendo objetivos e justificativas da proposta, referencial teórico para desenvolvimento dos argumentos, metodologia utilizada, resultados, considerações finais e referências bibliográficas. Este deve ser enviado pelo e-mail: juventudesanear@sanemar-sa.com.br.

Os temas dos projetos podem ser do campo de ciências naturais, sociais, saúde, entre outros, desde que tenham foco na melhora da qualidade de vida a partir da melhora da qualidade da água, gestão de recursos hídricos, proteção ao meio ambiente, e tratamento de água ou efluentes. O material deve ter entre 8 e 12 páginas, espaçamento entrelinhas de 1,5, fonte Times New Roman, tamanho 12, na cor preta, margens superior e esquerda de 3 cm e inferior e direita de 2 cm.

Quem pode participar

- Jovens inovadores da rede de ensino municipal (pública ou particular) com idades entre 15 e 20 anos, interessados em desenvolver pesquisas na área do saneamento básico e da sustentabilidade;

- Professores, orientadores pedagógicos e orientadores educacionais dispostos a guiar estudantes na realização de pesquisa sobre temas ligados aos recursos hídricos, produtos sustentáveis e científicos de Maricá.

Documentação necessária

Para que sua inscrição seja validade, é importante encaminhar os seguintes documentos, que estão disponíveis no edital:

• Ficha de inscrição preenchida e assinada pelo estudante, pelo responsável, orientador e diretor da unidade escolar

• Comprovante de matrícula e escolaridade do estudante, representante legal e do orientador

• Currículo lattes do orientador

• Termo de Autorização do Uso de Imagem e Voz do estudante e do orientador

• Termo de Autorização do responsável pelo estudante

• Termo de Autorização de Cessão de Direitos Autorais