Briga no Congresso Nacional - Foto: Reprodução

Briga no Congresso NacionalFoto: Reprodução

Publicado 20/12/2023 18:43 | Atualizado 20/12/2023 18:44

Brasília - No fim da tarde desta quarta-feira (20) durante uma votação histórica no Congresso Nacional sobre a promulgação da Reforma Tributária, uma briga entre dois Deputados ganhou uma proporção nacional.

O Deputado Federal Washington Siqueira, o Quaquá (PT) deu um tapa na cara do Deputado Federal Messias Donato (Republicanos).

Tudo aconteceu quando o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou ao Congresso e foi chamado de "ladrão" por alguns Deputados da extrema direita, Quaquá então, indignado, começou a filmar os extremistas informando que iria representar uma queixa no Conselho de Ética contra eles, e por isso estava filmando os berros desses parlamentares.

Foi quando o Deputado Messias Donato num ato de agressão, encontrou no ombro de Quaquá e tentou pegar o celular do Deputado que revidou com um tapa na cara.

Mesmo com o incidente, o presidente Lula conseguiu unir a esquerda e a direita e ainda fizeram uma foto que segundo o presidente é histórica, esquerda e direita, juntos, em uma fotografia e o Congresso finalmente promulgou hoje a Reforma Tributária. As mudanças começam em 2026, com transição até 2033.