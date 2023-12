Hospital Dr. Ernesto Che Guevara - Foto: Arquivo MAIS

26/12/2023

Maricá - Um funcionário da Prefeitura do município foi esfaqueado nesta terça-feira (26) após reclamar da qualidade da comida de sua quentinha.

Segundo relatos, nas proximidades da hora do almoço o servidor público (que não teve a secretaria em que atua e nem a sua identidade revelada), ao receber a sua quentinha do entregador do restaurante em que pediu seu almoço, reclamou da qualidade de sua quentinha.

Ao escutar as reclamações, o entregador surtou, puxou uma faca e esfaqueou o servidor público, que foi socorrido imediatamente e levado ao Hospital Municipal Dr Ernesto Che Guevara em São José do Imbassaí para ser socorrido.

Já o entregador criminoso fugiu, mas já está sendo procurado pela Polícia.