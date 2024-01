Virada do ano de 2024 em Maricá - Foto: Gabriel Ferreira

Virada do ano de 2024 em MaricáFoto: Gabriel Ferreira

Publicado 02/01/2024 08:51

Maricá - A Prefeitura de Maricá promoveu uma grande festa com 15 minutos de queima de fogos em nove pontos da cidade neste domingo (31) para celebrar a chegada de 2024. Moradores e visitantes acompanharam o espetáculo da virada, que contou com 18 atrações musicais e DJs. Com objetivo de reduzir a sensibilidade auditiva em crianças, idosos e nos animais, o show pirotécnico foi produzido com 80 decibéis, uma redução de 40% no ruído em relação aos anos anteriores, quando chegava a 120.

Os shows com artistas locais aconteceram em palcos montados em Araçatiba (Praça Tiradentes), orla de Bambuí, Barra de Maricá (Rua 13), Cordeirinho (Rua 90), Itaipuaçu (Rua Professor Cardoso de Menezes, 70 e Recanto), Jacaroá, orla do Parque Nanci, Ponta Negra (Rua Prefeito Arturzindo Rangel) e São José de Imbassaí (orla das Amendoeiras). Em Itaipuaçu, a queima de fogos foi realizada somente na Rua Professor Cardoso de Menezes (antiga Rua 1).

A queima de fogos em Araçatiba foi no entorno da árvore de Natal flutuante de 56 metros de altura e com seis milhões de lâmpadas de microled e música sincronizada. Uma rampa de acesso permitiu a cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida observarem de perto a iluminação. O esquenta teve show de samba com Jorginho Doug. Em seguida, o grupo de pagode Tô Kerendo fez a contagem regressiva até a explosão de alegria pela chegada do novo ano e depois a festa continuou na orla de Araçatiba.

“Quero deixar um abraço para a cidade, uma sensação de felicidade da vivência de estar aqui em Araçatiba com o povo de Maricá e junto de quem nos visita. Que a gente tenha um ano de muito sucesso, de muita transformação, êxito e realização para vencer os desafios. O povo de Maricá vai continuar sendo protagonista dessa história de uma cidade que nasce afirmando inclusão social, desenvolvimento econômico e que olha para o futuro e diz que é possível tornar as nossas utopias em realidade. Maricá é esse lugar hoje e a gente está feliz porque 24 vai representar o ano dessa ebulição, dessa expansão e Maricá vai falar para todos nós que essa cidade é nosso país. Feliz 2024”, declarou o prefeito Fabiano Horta.

Moradores e turistas celebram a chegada de 2024

Curtindo o réveillon pela primeira vez no município, o coreógrafo Alan Carvalho, de 26 anos, veio a convite de amigos e celebrou a chegada do novo ano à beira da Lagoa de Araçatiba, onde assistiu a queima de fogos a poucos metros da maior árvore de Natal flutuante do Brasil.

“Estou muito feliz e pretendo voltar mais vezes. Já fui a diversos réveillons no Brasil e em outros países, mas o de Maricá mexeu comigo pela energia. Agradeci a Deus, aos orixás, guias e mentores. Que 2024 seja um ano de muita luz, de muito sucesso para todos nós, de muita arte e cultura. Que o samba sempre seja a resistência, que a gente consiga levar a bandeira do samba do Carnaval para o Brasil e o mundo, conforme a gente tá fazendo. Feliz ano, obrigado”, afirmou Alan, que mora em Niterói e faz as coreografias da Escola de Samba Tradição, do Rio de Janeiro.

Morador da cidade, Luan Rodenese, de 32 anos, celebrou a chegada de 2024 ao lado da família na lagoa de Araçatiba. Eles chegaram cedo e reservaram um lugar perto da árvore de Natal flutuante com segurança para aproveitar o réveillon.

“Vim com a família toda. Pais, mulher, bebezinha, tios, primos que vieram de São Gonçalo, Resende e Itatiaia para celebrar a chegada de 2024 em Maricá. Aqui é ótimo para passar o réveillon. Sempre falo com amigos para vir porque é seguro, tranquilão. Aqui é cheio, mas muito organizado e com segurança. A gente chegou cedo e organizou tudo aqui”, disse Luan, que é arquiteto e mora no bairro Flamengo. “Achei a árvore bem bonita, gostei de tudo”, completou Katherine Rodenese, de 31 anos, estudante de medicina veterinária.

Já a aposentada Aparecida Freitas, de 73 anos, assistiu todo o espetáculo de luzes no espaço reservado para cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida. Ela ficou a poucos metros da maior árvore de Natal flutuante e pode celebrar o momento ao lado de duas amigas.

“Sempre venho passar o réveillon em Araçatiba, desde que as celebrações de ano começaram a serem feitas aqui. Esse ano está muito mais bonito, ainda mais por assistir todo esse espetáculo aqui pertinho da árvore. Gostei muito”, contou Aparecida, que mora em Inoã.

Trânsito

A Secretaria de Trânsito e Engenharia Viária (Sectran) atuou com 110 agentes (entre efetivos e pessoal de apoio) e oito viaturas no controle do trânsito, orientação a motoristas e nos bloqueios das principais vias de acesso e entorno dos pontos com queima de fogos.

Segurança e ordenamento urbano

A Secretaria de Ordem Pública e Gabinete Institucional (Seop) disponibilizou 160 agentes da Guarda Municipal nas ações de fiscalização de trânsito e de ordenamento urbano nos pontos de queima de fogos da cidade. O planejamento contou ainda com o apoio de 622 câmeras de monitoramento, 58 viaturas, uma base móvel de monitoramento, além de dois reboques. Para reforçar a segurança na cidade, 150 vagas foram disponibilizadas a policiais militares do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) para a operação réveillon.

A Secretaria de Transportes, por meio da Coordenadoria de Posturas, atuou com 69 agentes (entre efetivo e pessoal de apoio) na fiscalização dos ambulantes credenciados para coibir a presença de vendedores irregulares e a venda de bebidas em garrafas de vidro, oferecendo a troca dos recipientes.

Urgência e Emergência

Durante a virada de ano, o Hospital Municipal Conde Modesto Leal (Centro), a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Inoã, a Unidade de Saúde 24h Santa Rita (Itaipuaçu) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) permaneceram funcionando 24 horas por dia. As equipes da Defesa Civil também ficaram de prontidão 24 horas no centro operacional para emergências