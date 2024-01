Concurso Público FEMAR 2024 - Foto: Yago Monteiro

Concurso Público FEMAR 2024Foto: Yago Monteiro

Publicado 02/01/2024 18:06 | Atualizado 02/01/2024 18:07

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Fundação Estatal de Saúde de Maricá (Femar), informa que se encerram às 12h desta quarta-feira (03) as inscrições do processo seletivo para agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, que irão atuar em Unidades de Saúde da Família (USF) dos quatro distritos da cidade. As inscrições devem ser feitas no link https://portal.coseac.uff.br/femar20232-inscricoes/ e são de responsabilidade da Coordenação de Seleção Acadêmica da Universidade Federal Fluminense (Coseac-UFF), responsável por organizar o certame.

O processo seletivo oferece 568 vagas para os empregos públicos, sendo 426 para agentes comunitários de saúde e 142 direcionadas aos agentes de combate às endemias. Os candidatos precisam ter ensino médio completo e também haverá uma análise de títulos relacionados à área de atuação. Para os agentes comunitários, é necessário que o candidato resida no distrito de saúde onde deseja atuar.

Lembrando que a taxa de inscrição deve ser paga também até esta quarta-feira (03) e o boleto é disponibilizado no site da Coseac/UFF. As provas objetivas para os candidatos estão marcadas para o dia 21/01 e o gabarito preliminar será liberado a partir das 16h do mesmo dia. Os locais de realização da prova serão divulgados no Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI), que poderá ser acessado no dia 16/01, a partir das 17h.

O gabarito final das provas objetivas, após análise das solicitações de revisão, será divulgado em 30/01, a partir das 14h. O resultado final da prova objetiva está previsto para 02/02, enquanto o resultado final do processo seletivo, após a análise de títulos, será divulgado em 21/02. Todos os detalhes podem ser encontrados no edital, disponível no link https://portal.coseac.uff.br/project/femar20232/ .