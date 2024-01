Centro de Comércio Popular - Foto: Gabriel Ferreira

Publicado 03/01/2024 14:35 | Atualizado 03/01/2024 14:36

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Governo, fiscalizou na manhã desta quarta-feira (03) as obras do Centro de Comércio Popular (Cecop), localizado na Rua Juvenal José Bitencourt n°37, no centro. O espaço contará com 114 boxes que serão destinados aos comerciantes locais, nove deles reservados para serviços de alimentação.

A obra deve ser encerrada no final de janeiro de 2024. Já há 400 comerciantes inscritos. Os selecionados irão ofertar diversos produtos como comidas e bebidas, souvenires, artesanatos, além de peças de arte, vestuário, calçados, acessórios e bijuterias, entre outros. Os comerciantes foram selecionados levando-se em conta critérios específicos, dentre esses, houve a triagem de microempreendedores que já trabalham na Rua Ribeiro de Almeida e na Avenida Roberto Silveira, em frente ao Shopping Boulevard.

O Secretário de Governo, João Maurício, esteve no local e explicou os benefícios que os microempreendedores e consumidores a partir da inauguração do projeto.

“O Centro de Comércio Popular vai entregar mais dignidade aos trabalhadores. A proposta é fazer deste espaço uma área cultural, onde a população não precise ficar andando na rua procurando algo. O consumidor irá ao Cecop sabendo que vai encontrar a mercadoria que está precisando. Estamos centralizando aqui as mais diversas opções de produtos”, explicou o Secretário.

João Maurício também disse que o espaço faz parte do projeto de revitalização que vem ocorrendo no Centro. “O Cecop faz parte do plano de revitalização que está sendo implantado na região e que promoverá mais benefícios para toda a população de Maricá, seja no trânsito, na organização das ruas, entre outras coisas”, pontuou.