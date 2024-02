Cecop - Foto: Marcos Fabício

Publicado 15/02/2024 15:25

Maricá - A Prefeitura de Maricá inaugura às 14h da próxima segunda-feira (19), o Centro de Comércio Popular (Cecop), parte do processo de revitalização do Centro da cidade que oferece um espaço mais adequado e estruturado a dezenas de ambulantes que trabalham na Rua Ribeiro de Almeida e no shopping a céu aberto. O local conta com 114 boxes destinados aos comerciantes, que irão ofertar diversos produtos como comidas e bebidas, souvenires, artesanatos, além de peças de arte, vestuário, calçados, acessórios e bijuterias, entre outros.

Os ambulantes já não poderão mais ocupar a chamada “rua dos bancos” e o shopping a céu aberto neste dia e serão alocados para o Cecop, que fica na Rua Juvenal José Bitencourt n°37. Os comerciantes foram selecionados levando-se em conta critérios específicos, passando por cadastro, comprovação de documentos e a triagem de microempreendedores que já trabalham no Centro, na Rua Ribeiro de Almeida e na Avenida Roberto Silveira, entre outros pontos.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Comércio, Indústria, Petróleo e Portos, Igor Sardinha, destacou a importância do novo local para o município:

“A inauguração do Centro de Comércio Popular de Maricá é mais um grande marco do governo Fabiano Horta. Demonstra respeito ao trabalhador que há anos trabalha de maneira precária nas ruas e agora vai ganhar um grande espaço para poder continuar vendendo seus produtos ou prestando seus serviços num local com segurança e conforto. Também é um marco pois oferta ao consumidor de Maricá uma bela área em que ele pode frequentar e fazer suas compras, além de ser mais um passo para a revitalização do coração do Centro da cidade, onde o comércio passa a ter uma condição melhor para expor suas vitrines e o pedestre terá uma condição melhor para utilizar o passeio público É mais uma ação de revitalização e desenvolvimento econômico”, disse Igor.

O projeto de revitalização do Centro incluiu ainda a construção do Boulevard da Rua José Juvenal Bittencourt, inaugurado pelo prefeito Fabiano Horta no dia 19 de maio de 2023. A via ganhou um amplo calçadão de passeio com paisagismo, seis mesas, 12 assentos, três mesas e três pergolados, além de acessibilidade para pessoas com deficiência. No total, são 60 metros de extensão e 12 de largura.