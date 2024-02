Carnaval em Maricá - Foto: Anelmo Mourão

Carnaval em MaricáFoto: Anelmo Mourão

Publicado 09/02/2024 17:18

Maricá - A programação do Maricarnaval 2024, elaborada pela Prefeitura de Maricá por meio da Secretaria de Turismo, começa nesta sexta-feira (09) com diversas atrações e muita diversão para o carnaval na cidade. Ao todo, serão 96 blocos de rua que desfilarão em diferentes bairros e pontos de folia para animar o público de moradores e visitantes, além de bailes infantis para a criançada, desfiles das escolas de samba e atrações musicais com os “Pratas da Casa” em palcos montados em todos os distritos do município.

Quatro blocos saem nesta sexta-feira (8/02) abrindo a maratona, que segue até o dia 18 de fevereiro. São eles: Pé de Serra (às 17h em São José de Imbassaí); No Centro saem Terceira Idade (às 16h) e Onda Diferente (às 18h30); e em Inoã terá o Viva Nossas Crianças (às 19h30). Entre os mais tradicionais estão: Tromba Nervosa, Sustentai, Garça da manhã, Piranhas da 83, Gabriela, Vai Vomita e Volta, Bororó, Me Pega no Sinal e Quem ama chupa. A programação completa com data, horário e local definidos podem ser consultados aqui.

Além dos blocos, estão previstos bailes infantis, desfiles das escolas de samba e 120 shows de 40 artistas que estarão distribuídos por 19 palcos que serão montados em diversos pontos de folia da cidade.

Desfiles das escolas de samba

O desfile das escolas de samba de Maricá acontecerá na terça feira de carnaval (13/02) a partir das 20h, na Passarela Adélia Breve (Rua Abreu Rangel, no Centro), em uma realização da Secretaria de Turismo de Maricá em parceria com a Liga das Agremiações Carnavalescas de Maricá (Lacam). O desfile começa com as agremiações que fazem parte do grupo de acesso: Herdeiros de Maricá, Acadêmicos do Caxito e Flor do Imbassaí. Após um breve intervalo, se apresentarão as escolas do grupo especial: Império da Camisa Azul e Branco, Unidos do Saco das Flores, Tradição de Maricá e Inocentes de Maricá.

Bailes e atrações musicais

A Secretaria de Turismo de Maricá terá ainda uma programação de bailes e shows, cujas principais atrações que vão animar a folia são: Sinfônica Ambulante, Banda 10, Samba da Mulher, Rinah, Rodrigo Balla, Boivi, Rickson Maioli, Feijão Balanço, Kontagiô, Tô Kerendo, Jô Borges, Oh Sorte, Jorginho Doug, Thunderock, Vai e Volta, Guga Nandes e a cantora Moniquinha Angelo. Os artistas subirão em palcos montados nos bairros de Centro, Araçatiba, Inoã, Jacaroá, Ponta Negra, Itaipuaçu, Jaconé, Santa Paula, São José do Imbassaí, Parque Nanci, Bambuí, Cordeirinho e Divinéia.

Assim como aconteceu nos anos anteriores, a criançada contará com bailes infantis em quatro locais da cidade: Araçatiba, Ponta Negra, Bambuí e Itaipuaçu. No comando da festa, preparada exclusivamente para os pequenos, estarão os Pratas da Casa: Marianna Cunha, Bruna Mandz, Maiara Coboski e Tatudoemcasa, entre outros.