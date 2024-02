Esquema de trânsito durante o carnaval em Maricá - Foto: Bernardo Gomes

Esquema de trânsito durante o carnaval em MaricáFoto: Bernardo Gomes

Publicado 09/02/2024 10:53 | Atualizado 09/02/2024 10:53

Maricá - A Prefeitura de Maricá montou um esquema especial de trânsito, transporte e segurança para o Maricarnaval 2024, que acontece entre os dias 09/02 e 14/02 na cidade. Algumas vias serão bloqueadas e haverá ampliação dos horários de ônibus vermelhinhos, além do reforço dos serviços de fiscalização. O planejamento foi montado em conjunto com secretaria de Trânsito e Engenharia Viária (Sectran), a Coordenadorias de Postura e a Empresa Pública de Transportes (EPT).

Alterações e desvios

Para que os blocos desfilem pelo Circuito Claudinho Guimarães, das 8h até o final das apresentações, a Av. Benvindo Taques Horta estará interditada no trecho que compreende a Av. Zumbi dos Palmares e Av. Beira Mar em Itaipuaçu.

Os motoristas que estiverem indo do Recanto em direção à Orla terão que entrar na Av. Zumbi dos Palmares e seguir até a Rua Professor Cardoso de Menezes (Antiga Rua 1). No sentido oposto, o acesso será pela Av. Beira Mar. De lá, os condutores seguirão em pela Rua Oscar Niemayer em direção à Av. Zumbi dos Palmares.

Para a realização do Circuito Pepe Maneiro, a Av. Benvindo Taques Horta estará interditada entre a Rua 104 e a Rua Allan Bueno G.de Sá. Em ambos os sentidos, os condutores deverão acessar um desvio pela Rua Oscar Niemayer.

Em Ponta Negra, por causa do Circuito Manhoso, a Av. Prefeito Artuzindo Rangel estará interditada no cruzamento com a Rua Capitão José Caetano, que inclui a Av. Maysa e a Rua Santa Clara.

Os condutores que estiveram trafegando em direção ao Centro devem acessar a Av. Maysa e seguir em direção à Rua Capitão José Caetano pela Rua Santa Clara. No sentido oposto, o acesso tem que ser feito pela Av. Prefeito Artuzindo Rangel e seguir até a Rua Capitão José Caetano, sentido Cordeirinho.

No Centro, por causa da Passarela Adélia Breve, a Rua Abreu Rangel estará interditada na altura das ruas Athayde Parreiras e Alferes Gomes a partir das 13h. Os motoristas que estiverem vindo da Rodovia terão que acessar a Rua Athayde Parreiras.

Em Inoã, a Rua Gilmar dos Santos Duarte estará bloqueada no trecho compreendido entre as ruas Caio Figueiredo e a Rua 04. Em Cordeirinho, as ruas 92 e 93 com Av. Maysa, sentido Orla, estarão fechadas. Trânsito livre na Av. Maysa em direção à Ponta Negra.

Em São José do Imbassaí, a interdição será na Estrada Velha de Maricá, entre as Ruas B e Primeiro de Janeiro. O fluxo da Igreja de São José Batista seguirá pela Rua 1° de Janeiro. De lá, os condutores terão que entrar na Rua Delfina Marins da Mata, virando à esquerda na Rua B, voltando para a Estrada Velha de Maricá. Já o fluxo que vai da Escola Municipal Levy Ribeiro seguirá pela Rua B até a Estrada da Cachoeira, depois seguindo pela Rua 1° de Janeiro e retornando à Estrada Velha de Maricá.

Em Itaipuaçu, estarão interditadas algumas ruas por causa da montagem dos palcos. Entre elas: Rua Raymundo Monteiro com Av. Beira do Canal (Recanto); Av. Carlos Marighella no trecho compreendido entre a Rua Dom Pedrito e a Rua das Perpétuas (Ferreirinha).

A Av. Benvindo Taques Horta também estará bloqueada no trecho entre as ruas Professor Cardoso de Menezes (antiga Rua 1) e Goiás. Neste caso, os motoristas que estiverem voltando do Recanto terão que virar à esquerda na Rua Professor Cardoso Menezes. De lá, seguirão pela Rua Alice Maximino de Souza, passando pela Rua Goiás em direção à Orla. No sentido oposto, os condutores seguirão pelas ruas Goiás e Oscar Niemeyer em direção à Rua Professor Cardoso de Menezes.

Próximo à Praça dos Gaviões, a interdição acontece na Rua Antônio Marques Mathias, entre a Rua Antônio José dos Santos e a Av. Zumbi dos Palmares. Quem estiver se dirigindo ao local pela Rua Professor Cardoso de Menezes terá que acessar a Rua Antônio Marques e em seguida a Rua Paraíso. Os moradores que estiverem no sentido oposto, acessam a Rua Antônio Marques, seguem pela Av. Zumbi dos Palmares, Rua Van Lerbergue e Antônio José dos Santos.

Na Av. Benvindo Taques Horta, outra interdição, no trecho compreendido entre a Rua Douglas Marques Rienti e Rua 104. Os condutores que estiverem indo da Rua 70 em direção ao Palco da Rua 83 deverão seguir pela Rua 104. Logo após o acesso será pelas ruas Oscar Niemeyer e Douglas Marques. Quem estiver indo do Peixão será obrigado a dobrar na Rua Douglas Marques Rienti seguindo até a Rua Oscar Niemeyer, passando pela Rua 103 para então chegar à Orla .

Garrafas de vidros estão proibidas

As Coordenadorias de Posturas do 1º, 2º, 3º e 4º distritos vão atuar de forma educativa e preventiva para coibir o uso de garrafas de vidro, que podem ocasionar riscos para os frequentadores dos shows. A ação contará com 43 fiscais e 400 apoios distribuídos pelos locais de festa.

Cerca de 22.000 recipientes de plástico, entre garrafas e copos, serão disponibilizados para as equipes realizarem a troca nas barreiras que serão montadas ao longo do evento nos quatro distritos.