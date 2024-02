Recanto de Itaipuaçu - Foto: Arquivo MAIS

Publicado 07/02/2024 12:29 | Atualizado 07/02/2024 12:29

Maricá - Um adolescente de 17 anos quase morreu afogado na tarde desta terça-feira (06), em Itaipuaçu.

O jovem saltou de uma ponte que passa por cima do canal do Recanto de Itaipuaçu, próximo ao acesso do condomínio Floresta do Elefante, ao cair na água bateu com a cabeça nas areias do fundo raso do canal e desmaiou, então começou a se afogar.

Os Guarda-Vidas da Defesa Civil de Maricá agiram rápido retirando o adolescente do canal, e rapidamente os Bombeiros do Destacamento de Maricá, que já haviam sido acionados após prestarem os primeiros socorros o levaram para o Hospital Municipal Dr Ernesto Che Guevara em São José do Imbassaí, seu estado de saúde é grave.

O rapaz está pra ser transferido para o Hospital Alberto Torres em São Gonçalo.