Bloco: "Sou mas, quem não é?" - Foto: Marcos Fabrício

Publicado 05/02/2024 18:37

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio das secretarias de Saúde e Turismo, realiza a partir das 15h desta quinta-feira (08) o bloco “Sou, mas quem não é?”, que integra a programação oficial do Maricarnaval 2024. A concentração será no Centro de Atenção Psicossocial 3 (Caps 3), localizado na Rua Clímaco Pereira, 259, no Centro, seguindo até a Praça Orlando de Barros Pimentel. A atividade é uma iniciativa dos profissionais dos serviços de saúde mental do município, com o intuito de unir o tema à folia carnavalesca, estimulando diálogos de forma lúdica e afastando estigmas ainda associados à esfera psicossocial.

O bloco contará com marchinhas tradicionais, canções adaptadas para abordar temáticas ligadas à saúde mental, adereços elaborados em oficinas realizadas nos Caps 3, infantojuvenil e álcool e outras drogas, além de brincadeiras e integração pelo bem-estar psíquico.

A secretária de Saúde, Solange Oliveira, destacou a importância da dinâmica, fundamental para falar sobre saúde mental de forma leve e sem preconceitos.

“Essa ação é desenvolvida anualmente pelos profissionais da Atenção Psicossocial, sendo um diferencial na folia carnavalesca. Com o bloco, falamos sobre saúde mental através da música, de atividades recreativas e da união coletiva, mobilizando profissionais da área, usuários dos serviços e a população em geral. Juntos por um carnaval com conscientização, felicidade e sem estigmas”, ressaltou.