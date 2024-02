Adriana Costa, Secretária de Ciência, Tecnologia e Formação - Foto: Divulgação

Publicado 05/02/2024 15:03 | Atualizado 05/02/2024 15:11

Maricá - Esse era um sonho antigo, que agora pode ser comemorado pelos maricaenses que ansiavam pelo curso de Medicina (FACMAR- Faculdades de Ciências Médicas de Maricá) na cidade.

Essa conquista foi possível com a união de forças do Prefeito Fabiano Horta que sempre levou muito a sério a educação, e da secretária da Ciência, Tecnologia e Formação Adriana Costa que tem a mesma preocupação com a formação acadêmica, que transforma as vidas das pessoas.

A cidade celebra a vitória dessa trajetória de ter uma Instituição genuinamente maricaense, que oferte cursos tão importantes na área da saúde o que torna Maricá hoje em uma cidade universitária, a única do Portal do Sol a ofertar o curso de medicina e comemora pelos avanços que impulsionarão a economia local, ao gerar emprego e renda para a população.

Adriana Costa, ressalta: “Maricá respira e transborda conhecimento... Comemore, vibre, porque, aqui, o futuro é agora!", completa a Secretaria.