Professor William Campos ministrando aula de históriaFoto: Divulgação

Publicado 02/02/2024 15:54 | Atualizado 02/02/2024 15:57

Maricá - Liderado pelo professor William Campos e pela ex-aluna do projeto, agora advogada, Thais Maria na coordenação geral.

Sob o comando da Secretaria de Ciência e Tecnologia, representada por Adriana Costa, SOU+PU alcançou resultados excepcionais.

Com um expressivo crescimento em comparação à primeira edição em 2023, com 1.464 estudantes aptos, após divulgação dos resultados.

Foram 492 estudantes (quase 40% a mais)

Superando os 1.072 aprovados na 1a edição em 2023.

O preparatório ofereceu aulas de História de Maricá, Geografia de Maricá, Matemática e Português.

As aulas foram de forma on-line com transmissão ao vivo através do YouTube, ficando gravadas para assistir quantas vezes quiser .

O número de visualizações chegou a 403 mil com 10 mil inscritos

As aulas ocorreram do dia 18 de dezembro/23 até o dia 06 de janeiro/24, dentro do período de natal e ano novo. Os novos papais e mamães noéis de Maricá, foram os seguintes professores e professoras:

Em História de Maricá os professores William Campos e Wava Carvalho, em Geografia de maricá Fillipe Fernandes, em Matemática Franciellen Rodrigues e Wagner Carvalho, em Português Patricia Santos e Thamyris Lopes.

O SOU+PU é uma extensão do tradicional Pré-Enem Popular Iara Iavelberg, criada pelo ex prefeito Washington Quaquá em 2016.

Chama atenção, o fato que 624 estudantes do total de aptos completaram o ensino médio a mais de 10 anos, provando o forte instrumento de inclusão que é o preparatório SOU+PU.

Segundo o professor William Campos, um dos Fundadores do preparatório e professor de História de Maricá, essa edição do SOU+PU foi singular.

Pelo período em que aconteceu e pela incrível vontade de estudar da população.

"Vi famílias estudando em pleno Natal. Fazendo SIMULADO em pleno ano novo. Viramos uma grande família universitária. Inesquecível! "

Se emociona o professor que é amado pelos alunos.

O Passaporte universitário é um programa inédito criado em 2019 pelo prefeito Fabiano Horta que possibilita o acesso ao ensino superior de forma gratuita aos moradores de Maricá que residem a mais de 3 anos na cidade .

Já são 8.000 bolsistas até 2023.Desde o ano passado, devido ao grande números de inscritos, está sendo feita está prova de aptidão ao Programa Passaporte Universitário. A prova é de múltipla escolha, composta por 10 questões de matemática, 10 de português e 10 de história e geografia de Maricá

Para ser apto o estudante tem que acertar 50% da prova (15 questões) e não zerar nenhuma matéria.

As carreiras mais desejadas são Direito, Psicologia, Medicina, Enfermagem, Fisioterapia, além de mais 20 carreiras ofertadas.

Nesta edição o Passaporte Universitário PASSAPORTE está disponibilizando 2.000 bolsas.

Após estar apto na prova, o aluno tem que fazer uma entrega de documentos e esperar o resultado final .

A diplomação está prevista para o dia 23 de fevereiro e a matrícula nas instituições de ensino superior(IES) será de 24 de fevereiro à 6 de março de 2024

Fazem parte do programa Passaporte Universitário as seguintes instituições, La Salle, Cenecista, Unifeso, Universidade de Vassouras , Estácio de Sá, entre outras.