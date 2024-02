Previsão de chuva para o final de semana - Foto: Clarildo Menezes

Previsão de chuva para o final de semanaFoto: Clarildo Menezes

Publicado 02/02/2024 14:34 | Atualizado 02/02/2024 14:42

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Proteção e Defesa Civil, informa que há previsão de pancadas de chuva com raios até domingo (04), em decorrência de áreas de instabilidade, que influenciam as condições do tempo no município.

Nesta sexta-feira (02), o céu varia de parcialmente nublado a nublado, com previsão de pancadas de chuva e raios durante a tarde ou à noite. Os ventos têm intensidade fraca a moderada, com rajadas. As temperaturas ficam entre 23°C e 29°C.

No sábado (03), o céu estará nublado, com previsão de pancadas de chuva e raios durante a madrugada. Os ventos terão intensidade fraca a moderada, com rajadas. A temperatura mínima prevista é de 23°C e a máxima de 32°C.

Já no domingo (04), o céu estará parcialmente nublado a nublado, com previsão de pancadas de chuva isolada e raios durante a tarde e à noite. Os ventos terão intensidade fraca a moderada e a temperatura mínima prevista é de 23°C e a máxima de 32°C.

As equipes da Defesa Civil permanecem de prontidão 24 horas no centro operacional e podem ser acionadas pelo telefone whatsApp (21) 98294-3235.