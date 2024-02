Confecção de Fantasias da Escola Tradição de Maricá - Foto: Marcus Fabrício

Publicado 02/02/2024 10:44 | Atualizado 02/02/2024 10:49

Maricá - A Tradição de Maricá será a penúltima escola a desfilar na terça-feira (13) de Carnaval. A Verde e Branco de Itapeba levará para a Passarela Adélia Breve, no Centro, a cultura nordestina com o samba-enredo “A Asa Branca Tradição e a saga do sambaião”, do carnavalesco Renato Figueiredo. O Maricarnaval é organizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo.

Fundada em 1993, a Tradição de Maricá tem sete títulos no Carnaval – uma pelo grupo especial e seis no acesso. A Verde e Branco conta com sete intérpretes (Jota Pê, Pedrinho, Neguinho, Luizinho da Mumbuca, Ediel, Celsinho da Cabuçu e Amarildo) para entoar o samba-enredo na avenida com os 400 componentes. A bateria Guardiões do Samba, com 60 integrantes, será conduzida pelos mestres Armando e Gilson, tendo à frente a rainha Thayna Laysa e a princesa Rosana Barbosa, além de dois casais de mestre sala e porta-bandeira - Cassia e Yuri / Gabriela e Felipe.

A presidente da escola, Antônia de Oliveira, transformou a residência no Centro em um ateliê para preparar as fantasias e os adereços para a folia. Segundo ela, 12 pessoas trabalham dia e noite para deixar tudo preparado para o desfile na terça-feira.

“É uma alegria muito grande voltar a desfilar no Carnaval da cidade. Estamos correndo contra o tempo para deixar tudo pronto. Vamos comemorar os 30 anos da Tradição com muito xote, xaxado e baião”, afirmou Antônia, que também falou da expectativa em buscar a oitava taça no Maricarnaval. “Queremos o título, mas independente disso vamos mostrar na avenida toda nossa alegria”, completou.

No barracão, em Itapeba, o diretor de Carnaval, Moreira Maia, de 68 anos, organiza a equipe que prepara os carros alegóricos e informou que, na próxima semana, será feito o acabamento dos veículos.

“Temos um ensaio na próxima terça-feira, dia 6, e a expectativa é enorme para fazer mais um grande Carnaval nessa volta com os desfiles. A comunidade está muito animada e vamos mostrar a força da Tradição”, destacou Moreira, que fundou a escola em 1993.

Tradição de Maricá

Cores: Verde e Branco

Presidente: Antônia de Oliveira

Vice-presidente: Jane Dias

Diretor de Carnaval: Moreira Maia

Carnavalesco: Renato Figueiredo

Samba-enredo: “A Asa Branca Tradição e a saga do sambaião”

Compositores: Pedrinho e Jota Pê

Intérpretes: Jota Pê, Pedrinho, Neguinho, Luizinho da Mumbuca, Ediel, Celsinho da Cabuçu e Amarildo.

Mestre sala e porta-bandeira: Cassia e Yuri / Gabriela e Felipe

Mestres de bateria: Armando e Gilson

Rainha Thayna Laysa

Princesa Rosana Barbosa

Samba-enredo "A Asa Branca Tradição e a saga do sambaião”

Voa minha Asa Branca

Vai contigo o meu cantar

Trinta anos de andanças

Junto ao verde esperança

Muita história pra contar

Sob as bençãos da senhora do Amparo

Resgatar sua raiz...as cantigas e a cultura

O folclore e a bravura

Outra vez ser tão feliz

Forrobodó até clarear...

Esse xaxado tá gostoso pra “daná”

Quando toca o frevo e o maracatu

Dá saudade do teu canto meu “amô”

Que embala o repentista e inspira o artista

A retratar-te minha “flô”...

Quando exala essência do mandacaru

Dá saudade do teu cheiro minha “flô”

Que embala o repentista e inspira o artista

A retratar nosso “amô”...

...Por essa terra...transborda alegria

Fogueira, quadrilha e casamento no arraiá

Aos santos, toda fé e devoção

Ao “Padim Ciço”...um pedido em oração

Pra chuva molhar o chão e abençoar o povo

Que luta de sol a sol por sua vocação

De um Brasil tropical cabra da peste

Moldado na arte e emoção

Pelos filhos do Nordeste

Vem ouvir o sambaião ô...cordel encantado

A Tradição desse povo arretado

...do meu torrão, a razão da minha vida

Em Maricá, a mais querida