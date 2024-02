Confecção de Fantasias da Acadêmicos do Caxito - Foto: Bernardo Gomes

Confecção de Fantasias da Acadêmicos do CaxitoFoto: Bernardo Gomes

Publicado 02/02/2024 09:02 | Atualizado 02/02/2024 09:03

Maricá - A Acadêmicos do Caxito se prepara para desfilar sob os holofotes do Maricarnaval 2024, que acontece na terça-feira de carnaval (13), a partir das 20h, na Passarela Adélia Breve (Rua Abreu Rangel, no Centro). Fundada em 03 de março de 2018, no Bairro do Caxito, a escola teve como idealizadores a família Maciel: Leonardo, Matheus e Áurea Christina Maciel.

Participando do tradicional desfile do Maricarnaval 2024, organizado pela Prefeitura de Maricá, a escola apresenta a segunda agremiação, que faz parte do grupo de acesso e carrega a tradição das cores oficiais da escola: vermelho, amarelo ouro e branco. O enredo “Dos tumbeiros às favelas, a resistência de um povo no sonho de liberdade”, assinado pelo carnavalesco Diogo Porthella, que conta a história da escravidão negra do Brasil e toda a árvore genealógica de preconceito que existe hoje no país e que fará refletir se realmente estamos “libertos”.

A escola tem como mascote o Falcão Real e a padroeira Nossa Senhora Aparecida. Com o mestre da bateria Glauco Vianna, as rainhas de bateria Pamela da Nobrega e Ananda Santos, os casais de mestre-sala e porta-bandeira Maycon Pallavine e Sued Monteiro e Ângelo e Lara Costa, a escola promete elevar o enredo e contar um pouco da história não contada.

O presidente Leonardo Maciel Dutra mencionou que nas cores do pavilhão da escola, a agremiação garante um desfile cheio de garra e força mostrando a negritude de um povo. "É sempre gratificante participar e poder levar alegria e história para a grande passarela. Vamos falar de energia das várias formas, de várias vertentes, e que culminou na nossa história. Isso tudo através das histórias de um Griô, o sábio mais velho, os negros vindos de África, onde eram membros da realeza, foram capturados por rivais, vencidos, escravizados e levados para o novo mundo, onde sofreram por anos de açoites e grilhões, lutando por liberdade até a abolição, esta fantasiada de uma falsa liberdade, tendo como o preconceito uma forma escravidão, vivida até hoje", disse.

Sobre a história da escola

No dia 15 de novembro de 2018, a Agremiação participou do 1º Dia Mundial do Samba, que foi organizado pela Liga das Agremiações Carnavalescas de Maricá (Lacam) e Prefeitura Municipal de Maricá.

Em 2019, além de comemorar o primeiro aniversário, anunciou o nome da escola de samba Garras de Ouro como sendo a sua madrinha. No mesmo ano, por motivo de força maior, optou por não desfilar em 2020.

No dia 11 de abril de 2021, em um movimento das Secretarias de Cultura e de Turismo de Maricá, juntamente com a Codemar, foi realizada a 1º Roda Cultural, onde além da nossa agremiação participaram junto às escolas co-irmãs.

O enredo “Dos tumbeiros às favelas, a resistência de um povo no sonho de liberdade”, assinado pelo carnavalesco Diogo Porthella, foi apresentado em uma “Live”, no dia 20 de novembro de 2021, transmitida pelo canal do YouTube da Acadêmicos do Caxito, durante a pandemia da Covid-19.

Samba-enredo Acadêmicos do Caxito

“Dos tumbeiros às favelas, a resistência de um povo no sonho de liberdade”

Compositores: Gigi da Estiva, Chiquinho Inspiração, André Quintanilha, William Neves, Maycon França e Alexandre Reis.

Ogun yê

Minha Raiz, eu sou obà

Atravessei o mar

Com os irmãos da cor

Guerreiros ancestrais em sofrimento

O sol e a lua testemunhas do lamento

Aportei nos braços de Yemanjá

Em solo distante cruel destino

Me ergui com fé nos orisás

Sou resistência, sou baobá



Meu povo lutou

Pagou com a própria vida

História marcada, lágrimas feridas BIS

A senzala não foi capaz

De romper os laços com meus ancestrais



No dia 13 aboliu-se a chibata

Falsas esperanças, ilusão assinada

Mesmo liberto dos “grilhões da dor”

A “pele preta” ainda é descriminada

Favela ô favela

que vive em prece contra o som opressor

É meu terreiro onde o samba se criou

Favela, ô favela

É meu terreiro onde o samba se criou

Nossa gente só quer ter valor

Me diz quem nunca sonhou

Em ver o filho ser chamado de doutor



Meu quilombo e tricolor

Eu sou Caxito bato no peito

Tenho orgulho sim sinhô

Laroyê! Ina ina mojúbà

Ina, ina mojúbà

Comissão de Frente:

Andrew Moura

Diretor da Ala Musical:

Jander Lourenço

Intérprete

Jander Lourenço e Beatriz Quintino

Voz de Apoio:

Maycon França, Exdras Araújo e Trancy Ragel

Cavaco

Leonardo Alves e Willian Martins

Violão 7 Cordas:

Pedro Henrique

Mestre da Bateria

Glauco Vianna

Rainha da Bateria

Pamela da Nobrega

Rainha da Bateria

Ananda Santos

1º Casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira

Maycon Pallavine e Sued Monteiro

2º Casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira

Ângelo e Lara Costa