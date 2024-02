Jacaré que assustou motociclista - Foto: Reprodução

Publicado 01/02/2024 09:33

Maricá - Uma jacaré assustou um motociclista e seu garupa quando tentou atacá-los, na Estrada da Gamboa no Jardim Interlagos, o caso aconteceu na manhã deste quarta-feira (31).

Segundo relatos, os homens estavam indo em direção a Jacaroá e estavam próximo à Escola Municipal Antônio Rufino, eles seguiam pela via que é às margens da lagoa e foram surpreendidos por um jacaré que estava quase no meio na via.

O animal foi na direção da motocicleta abrindo a boca e tentando morder a perna dos homens, e quase mordeu a perna do garupa, o piloto da moto assustado, desviou do jacaré várias vezes.

O jacaré que felizmente não conseguiu machucar ninguém, seguiu na direção da Escola Municipal e não foi mais visto.